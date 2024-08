Gang rape with minor girl: सहेलियों के साथ झरना गई किशोरी से गैंगरेप, तीसरा युवक दे रहा था पहरा, नाबालिग समेत 3 गिरफ्तार

Gang rape with minor girl: नाबालिग आरोपी अपनी बाइक पर बैठाकर पीडि़ता व उसकी 2 सहेलियों को ले गया था साथ, झरना स्थल पर 2 युवक पहले से थे मौजूद, सहेलियों को भगाने के बाद दिया वारदात को अंजाम

Gang rape with minor girl: सरगुजा जिले में किशोरी से गैंगरेप (Gang rape with minor girl) का मामला सामने आया है। दरअसल एक किशोरी अपनी 2 सहेलियों के साथ नाबालिग की बाइक पर सवार होकर झरना देखने गई थी। इस दौरान उसकी सहेलियों को वहां मौजूद 2 युवकों ने भगा दिया। इसके बाद नाबालिग व एक युवक ने उसके साथ गैंगरेप (Gang rape with minor girl) किया। जबकि तीसरा खड़ा होकर पहरा देता रहा। पीडि़ता की रिपोर्ट पर पुलिस ने नाबालिग समेत तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।