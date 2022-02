7 साल की बालिका से 6 बच्चे डेढ़ माह से कर रहे थे गैंगरेप, पूछने पर बताया- मोबाइल में देखकर सीखा

Gangrape with girl child: अपचारी बालकों की उम्र 6 से 13 साल के बीच, बालिका के परिवार के ही हैं सभी, बालिका के पेट में दर्द व रहने लगी थी तबियत खराब, बालिका के बड़े भाई ने फिर से बच्चों को बलात्कार के प्लान पर बात करते सुना तो हुआ शक

अंबिकापुर. Gangrape with Girl child: मोबाइल का बच्चों पर क्या दुष्परिणाम हो सकता है यह सरगुजा जिले में 7 साल की बालिका से गैंगरेप की घटना से पता चलता है। मोबाइल में अश्लील वीडियो देखकर बालिका के परिवार के ही 7 से 13 साल के 6 बच्चे उससे डेढ़ माह से सामूहिक बलात्कार कर रहे थे। बालिका की तबियत खराब रहने लगी और उसके बड़े भाई ने फिर से बच्चों को बलात्कार (Rape) का प्लान बनाते बात करते सुना तो शक हुआ। अपचारी बालकों को बुलाकर पूछताछ की गई तो उन्होंने आरोप स्वीकार कर लिया। परिजनों की पूछताछ में उन्होंने बताया कि मोबाइल पर देखकर ये सब सीखा है। इससे परिवार के लोगों के होश उड़ गए।

Gangrape with girl child,Gangrape with girl child,Gangrape with girl child