Hasdev coal block protest: प्रदर्शनकारी बोले- हसदेव के परसा कोल ब्लॉक में फर्जी ग्रामसभा प्रस्ताव बनाकर ली वन स्वीकृति

अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के बैनर तले शुक्रवार को शहर के बीटीआई मैदान में आमसभा का आयोजन किया गया। इसमें वक्ताओं ने कहा कि पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले सरगुजा संभाग में ग्राम सभाओं के विरोध को दरकिनार कर जल-जंगल-जमीन और पर्यावरण का विनाश (Hasdev coal block protest) करते हुए जबरन खनन परियोजनाएं खोली जा रही हैं। सभा के बाद रैली निकालकर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया।