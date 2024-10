Clash between police and villagers: कोल ब्लॉक के लिए पेड़ों की कटाई कराने पहुंचे पुलिस-प्रशासन व ग्रामीणों में झड़प, टीआई-एसआई समेत 11 घायल

Clashes between police and villagers: उदयपुर विकासखंड के परसा ईस्ट केते कोल एक्सटेंशन के लिए पेड़ों की कटाई कराने पहुंचा था पुलिस व प्रशासनिक अमला, ग्रामीण पहुंचे थे विरोध करने, इसी बीच जमकर चले लाठी-डंडे

Clash between police and villagers

Clash between police and villagers: सरगुजा जिले के उदयपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम साल्ही में परसा कोल ब्लॉक के लिए पेड़ों की कटाई का कार्य चल रहा है। गुरुवार की सुबह प्रशासनिक अमला, पुलिस बल व वन विभाग की टीम के साथ पेड़ों की कटाई कराने ग्राम साल्ही, जनार्दनपुर पहुंचा था। इसी दौरान विरोध करने पहुंचे ग्रामीणों से उनकी झड़प हो गई। फिर दोनों ओर से जमकर लाठी-डंडे (Clash between police and villagers) चले। पुलिस ने जहां लाठी चार्ज किया, वहीं ग्रामीणों ने डंडे, तीर, गुलेल, टांगी व पत्थर से हमला किया। इसमें टीआई-एसआई समेत 8 पुलिसकर्मी तथा 3 ग्रामीण घायल हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।