अंबिकापुर

बैठक में लापरवाही उजागर! बैकुंठपुर में ग्राम पंचायत सचिव निलंबित, पांच को कारण बताओ नोटिस…

CG Suspend News: बैकुंठपुर जिले में सीईओ डॉ आशुतोष चतुर्वेदी ने जनपद बैकुंठपुर सभागार में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा की।

अंबिकापुर

Shradha Jaiswal

Aug 31, 2025

बैठक में लापरवाही उजागर! बैकुंठपुर में ग्राम पंचायत सचिव निलंबित, पांच को कारण बताओ नोटिस...(photo-patrika)
बैठक में लापरवाही उजागर! बैकुंठपुर में ग्राम पंचायत सचिव निलंबित, पांच को कारण बताओ नोटिस...(photo-patrika)

CG Suspend News: छत्तीसगढ़ के बैकुंठपुर जिले में सीईओ डॉ आशुतोष चतुर्वेदी ने जनपद बैकुंठपुर सभागार में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान लापरवाही बरतने वाले ग्राम पंचायत सचिव श्रीपाल भगत को तत्काल निलंबित कर दिया गया।

वहीं बिना सूचना अनुपस्थित रहने वाले पांच सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सीईओ डॉ आशुतोष ने बैठक में ग्राम पंचायतवार योजनाओं की प्रगति पर चर्चा कर समय सीमा का कड़ाई से पालन करने सत निर्देश दिए।

CG Suspend News: लापरवाही पर सचिव सस्पेंड

मनरेगा योजना के अंतर्गत मोर गांव मोर पानी महाभियान, एक पेड़ मां के नाम, लेबर बजट निर्माण, मानव दिवस सृजन और कार्यपूर्णता विषयों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में सामग्री क्रय नियमों के अनुरूप हो तथा प्राकृतिक संसाधन संवर्धन एवं कृषि आधारित कार्यों को प्राथमिकता देना होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर नाराजगी जताई।

प्रत्येक आवास हितग्राही को 90 दिन का अकुशल रोजगार, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और एक पेड़ मां के नाम रोपण अनिवार्य रूप से कराया जाना है। साथ ही महतारी सदन, मुख्यमंत्री समग्र विकास, अटल डिजिटल सुविधा केंद्र, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, 15वें वित्त आयोग से संबंधित कार्यों, जन्म-मृत्यु पंजीयन तथा नामांतरण की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी योजनाओं की 16 पंजियों का अपडेट अनिवार्य रूप से करें।

31 Aug 2025 06:03 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / बैठक में लापरवाही उजागर! बैकुंठपुर में ग्राम पंचायत सचिव निलंबित, पांच को कारण बताओ नोटिस…

