बैठक में लापरवाही उजागर! बैकुंठपुर में ग्राम पंचायत सचिव निलंबित, पांच को कारण बताओ नोटिस…

प्रत्येक आवास हितग्राही को 90 दिन का अकुशल रोजगार, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और एक पेड़ मां के नाम रोपण अनिवार्य रूप से कराया जाना है। साथ ही महतारी सदन, मुख्यमंत्री समग्र विकास, अटल डिजिटल सुविधा केंद्र, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, 15वें वित्त आयोग से संबंधित कार्यों, जन्म-मृत्यु पंजीयन तथा नामांतरण की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी योजनाओं की 16 पंजियों का अपडेट अनिवार्य रूप से करें।