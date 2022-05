हर महीने 40 हजार रुपए से ज्यादा की होगी इनकम, बस पत्नी के नाम से खाता खोलकर जमा करें 5 हजार

नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में पत्नी के नाम खाता खोलकर आप आज ही रुपए जमा करना शुरु कर सकते हैं। आप 1000 रुपए से भी अकाउंट खोल सकते हैं। आप चाहें तो हर महीने 1 हजार रुपए इसमें जमा करें, लेकिन इसमें रिटर्न कम मिलेगा। यदि हर महीने 5 हजार रुपए जमा करते हैं तो बड़ी इनकम (Big Income) हर महीने होगी। इस स्कीम में सालाना 10 प्रतिशत का रिटर्न मिलता है।



ऐसे होगी हर महीने 44 हजार 793 रुपए की इनकम

यदि आपने पत्नी के नाम से नया अकाउंट (Account in the name of wife) खोला है और यदि उनकी उम्र 30 साल है तो आप हर महीने उनके खाते में 5 हजार रुपए जमा करते जाइए। इसमें किए गए निवेश पर सालाना 10 प्रतिशत का रिटर्न मिलता है।

पत्नी की उम्र जब 60 साल की हो जाएगी तो आपके द्वारा जमा किए गए रुपए तथा रिटर्न को मिलाकर उनके खाते में 1 करोड़ 12 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। इसके बाद उन्हें एकमुश्त करीब 45 लाख रुपए मिल जाएंगे। बाकी आजीवन हर महीने उन्हें 44 हजार 793 रुपए मिलते रहेंगे।