Strict action: कलेक्टर बोले- ड्यूटी से नदारद रहने वाले हड़ताली कर्मचारियों का कटेगा वेतन, कठोर कार्रवाई भी होगी

अंबिकापुर। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर विलास भोसकर की अध्यक्षता में साप्ताहिक समय-सीमा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे हड़तालों पर गंभीरता से चर्चा हुई। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि शासन के आदेशानुसार कार्यालय में अनुपस्थित रहने वाले अधिकारी-कर्मचारियों का हड़ताल (Strike) अवधि का वेतन काटा (Strict action) जाएगा। इसके अलावा उनके खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई भी की जाएगी।