Strict action: कलेक्टर बोले- ड्यूटी से नदारद रहने वाले हड़ताली कर्मचारियों का कटेगा वेतन, कठोर कार्रवाई भी होगी

अंबिकापुर। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर विलास भोसकर की अध्यक्षता में साप्ताहिक समय-सीमा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे हड़तालों पर गंभीरता से चर्चा हुई। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि शासन के आदेशानुसार कार्यालय में अनुपस्थित रहने वाले अधिकारी-कर्मचारियों का हड़ताल (Strike) अवधि का वेतन काटा (Strict action) जाएगा। इसके अलावा उनके खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई भी की जाएगी।
गौरतलब है कि इन दिनों अधिकारी-कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इससे काम प्रभावित हो रहा है। इसे देखते हुए शासन द्वारा हड़ताली कर्मचारियों को ड्यूटी पर लौटने (Strict action) कहा गया है। इधर समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने पीजी पोर्टल, सीएम जनदर्शन एवं अटल मॉनिटरिंग पोर्टल में प्राप्त आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए।
उन्होंने पीएम जनमन योजना के अंतर्गत बन रहे प्रधानमंत्री आवास, पीएम ग्राम सडक़ एवं निर्माण कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने पर जोर दिया। साथ ही एग्रीस्टैक पंजीयन और पीएम आवास में प्रगति लाने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने फील्ड विजिट एवं सतत मॉनिटरिंग के माध्यम से शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में गति लाने को निर्देशित किया।
कलेक्टर ने फसलों के डिजिटल क्रॉप सर्वे में प्रगति लाने और विभागीय लंबित प्रकरणों का शीघ्र व नियमानुसार निराकरण करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक (Strict action) में जिला पंचायत सीईओ विनय कुमार अग्रवाल, अपर कलेक्टर सुनील नायक, राम सिंह ठाकुर, अमृत लाल धु्रव, निगम कमिश्नर डीएन कश्यप, सर्व एसडीएम सहित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।