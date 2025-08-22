Strike news: Video: अधिकारी-कर्मचारी रहे हड़ताल पर, सरकारी दफ्तरों में पसरा रहा सन्नाटा, उग्र आंदोलन की दी चेतावनी

ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि इससे पूर्व 18 जुलाई 2025 को भी कलेक्टरों के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है। फेडरेशन ने यह भी कहा कि उनकी मांगें केवल कर्मचारियों के हित में नहीं, बल्कि प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए भी आवश्यक है। फेडरेशन का कहना है कि अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो आंदोलन (Strike news) और उग्र होगा।