Life taking attack: झगड़े के बाद पत्नी चली गई मायके, पीछे से पहुंचे पति ने धारदार हथियार से किया ताबड़तोड़ हमला, चरित्र पर था शक

कुसमी। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम परेवा में गुरुवार की सुबह एक युवक ने चरित्र शंका को लेकर अपनी पत्नी पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला (Life taking attack) कर दिया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल पति से झगड़े के बाद पत्नी अपने मायके चली गई थी, इसी बीच पीछे से पहुंचे पति ने वारदात को अंजाम दिया। सूचना पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
शंकरगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम परेवा निवासी रामप्रसाद कोरवा ने शंकरगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी बेटी सीमा की शादी ग्राम मनोहरपुर निवासी समलू पहाड़ी कोरवा उम्र 31 वर्ष से हुई है। बुधवार की रात बेटी व दामाद के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा (Life taking attack) हुआ था।
इसके के बाद सीमा नाराज होकर ग्राम परेवा आ गई थी। इसी बीच गुरुवार की सुबह समलू पत्नी को ढूंढते हुए वहां पहुंचा और चरित्र संदेह के कारण उस पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला (Life taking attack) कर दिया। हमले में सीमा के दोनों हाथ, पैर, माथे एवं आंख के पास गंभीर चोटें आई हैं।
सूचना मिलते ही शंकरगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल महिला (Life taking attack) को शंकरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। यहां से उसे अंबिकापुर रेफर कर दिया गया। इधर पुलिस ने धारा-109 भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर शुक्रवार को जेल भेज दिया।