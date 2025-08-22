Life taking attack: झगड़े के बाद पत्नी चली गई मायके, पीछे से पहुंचे पति ने धारदार हथियार से किया ताबड़तोड़ हमला, चरित्र पर था शक

कुसमी। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम परेवा में गुरुवार की सुबह एक युवक ने चरित्र शंका को लेकर अपनी पत्नी पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला (Life taking attack) कर दिया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल पति से झगड़े के बाद पत्नी अपने मायके चली गई थी, इसी बीच पीछे से पहुंचे पति ने वारदात को अंजाम दिया। सूचना पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।