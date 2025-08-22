Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बलरामपुर

Life taking attack: झगड़े के बाद पत्नी चली गई मायके, पीछे से पहुंचे पति ने धारदार हथियार से किया ताबड़तोड़ हमला, चरित्र पर था शक

Life taking attack: पत्नी पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार, महिला को अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल किया गया रेफर

बलरामपुर

Ram Prawesh Vishwakarma

Aug 22, 2025

Life taking attack
Husband arrested (Photo- Patrika)

कुसमी। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम परेवा में गुरुवार की सुबह एक युवक ने चरित्र शंका को लेकर अपनी पत्नी पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला (Life taking attack) कर दिया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल पति से झगड़े के बाद पत्नी अपने मायके चली गई थी, इसी बीच पीछे से पहुंचे पति ने वारदात को अंजाम दिया। सूचना पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

शंकरगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम परेवा निवासी रामप्रसाद कोरवा ने शंकरगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी बेटी सीमा की शादी ग्राम मनोहरपुर निवासी समलू पहाड़ी कोरवा उम्र 31 वर्ष से हुई है। बुधवार की रात बेटी व दामाद के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा (Life taking attack) हुआ था।

इसके के बाद सीमा नाराज होकर ग्राम परेवा आ गई थी। इसी बीच गुरुवार की सुबह समलू पत्नी को ढूंढते हुए वहां पहुंचा और चरित्र संदेह के कारण उस पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला (Life taking attack) कर दिया। हमले में सीमा के दोनों हाथ, पैर, माथे एवं आंख के पास गंभीर चोटें आई हैं।

ये भी पढ़ें

Big incident: बिजली पोल हटाते समय करंट की चपेट में आकर 2 युवकों की मौत, मकान मालिक झुलसा
सुरजपुर
Big incident

Life taking attack: पुलिस ने किया गिरफ्तार

सूचना मिलते ही शंकरगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल महिला (Life taking attack) को शंकरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। यहां से उसे अंबिकापुर रेफर कर दिया गया। इधर पुलिस ने धारा-109 भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर शुक्रवार को जेल भेज दिया।

ये भी पढ़ें

Painting Art: प्रेमानंद महाराज, सीएम विष्णुदेव से लेकर चर्चित हस्तियों की हुबहू तस्वीर उकेर रहा 11वीं का छात्र अपूर्व
Patrika Special News
Painting Art

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

22 Aug 2025 06:23 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balrampur / Life taking attack: झगड़े के बाद पत्नी चली गई मायके, पीछे से पहुंचे पति ने धारदार हथियार से किया ताबड़तोड़ हमला, चरित्र पर था शक

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.