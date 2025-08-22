आज से छत्तीसगढ़ में कलम बंद आंदोलन शुरू, 13 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी-अधिकारी हड़ताल पर…

शासकीय सेवकों को केंद्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता, डीए एरियस को जीपीएफ में समायोजित करने की मांग है।वेतन विसंगति दूर करने, प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना के आधार पर समस्त सेवा लाभ देने एवं नगरीय निकाय के कर्मचारियों को प्रतिमाह एक तारीख को वेतन भुगतान करने एवं नगरीय निकाय के कर्मचारियों को निकायों में पद स्वीकृत कर कर्मचारियों की पदोन्नति करने सहित 13 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल होगी।