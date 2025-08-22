Patrika LogoSwitch to English

बालोद

आज से छत्तीसगढ़ में कलम बंद आंदोलन शुरू, 13 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी-अधिकारी हड़ताल पर…

Kalam Band Strike in CG: मोदी की गारंटी को लागू करने की मांग को लेकर नगरीय निकायों में 22 अगस्त को कलम बंद, काम बंद हड़ताल होगी।

बालोद

Shradha Jaiswal

Aug 22, 2025

आज से छत्तीसगढ़ में कलम बंद आंदोलन शुरू,(photo-patrika)

Kalam Band Strike in CG: छत्तीसगढ़ के दल्लीराजहरा में नगरीय निकाय कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष गोविंद साहू के अनुसार मोदी की गारंटी को लागू करने की मांग को लेकर नगरीय निकायों में 22 अगस्त को कलम बंद, काम बंद हड़ताल होगी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन एवं अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय के आह्वान पर हड़ताल की जाएगी।

Kalam Band Strike in CG: आज कलम बंद, हड़ताल होगी शुरु

शासकीय सेवकों को केंद्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता, डीए एरियस को जीपीएफ में समायोजित करने की मांग है।वेतन विसंगति दूर करने, प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना के आधार पर समस्त सेवा लाभ देने एवं नगरीय निकाय के कर्मचारियों को प्रतिमाह एक तारीख को वेतन भुगतान करने एवं नगरीय निकाय के कर्मचारियों को निकायों में पद स्वीकृत कर कर्मचारियों की पदोन्नति करने सहित 13 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल होगी।

22 Aug 2025 01:26 pm

