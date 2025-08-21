CG News: एनएचएम कर्मचारियों का अनोखा प्रदर्शन, सीएम और मंत्रियों का मुखौटा पहनकर हड़ताल पर

CG News: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 16 हजार से अधिक कर्मचारी नियमितीकरण, ग्रेड पे, लंबित 27 फीसदी वेतन वृद्धि सहित 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री व मंत्रियों का मुखौटा पहनकर सरकार को उनके किए वादों की याद दिलाई और जनता के सामने कटघरे में खड़ा किया। कर्मचारियों ने कहा कि भाजपा ने सरकार बनने से पहले उन्हें मोदी की गारंटी थी, जिसे अब तक नहीं निभाया गया।