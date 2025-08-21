Patrika LogoSwitch to English

बेमेतरा

CG News: एनएचएम कर्मचारियों का अनोखा प्रदर्शन, सीएम और मंत्रियों का मुखौटा पहनकर हड़ताल पर

CG News: कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री व मंत्रियों का मुखौटा पहनकर सरकार को उनके किए वादों की याद दिलाई और जनता के सामने कटघरे में खड़ा किया।

बेमेतरा

Love Sonkar

Aug 21, 2025

CG News: एनएचएम कर्मचारियों का अनोखा प्रदर्शन, सीएम और मंत्रियों का मुखौटा पहनकर हड़ताल पर
सीएम और मंत्रियों का मुखौटा पहनकर हड़ताल पर (Photo Patrika)

CG News: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 16 हजार से अधिक कर्मचारी नियमितीकरण, ग्रेड पे, लंबित 27 फीसदी वेतन वृद्धि सहित 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री व मंत्रियों का मुखौटा पहनकर सरकार को उनके किए वादों की याद दिलाई और जनता के सामने कटघरे में खड़ा किया। कर्मचारियों ने कहा कि भाजपा ने सरकार बनने से पहले उन्हें मोदी की गारंटी थी, जिसे अब तक नहीं निभाया गया।

20 वर्षों की सेवा के बाद भी अधिकारों से वंचित

प्रदेश में पिछले दो दशकों से संविदा पर कार्यरत कर्मचारी कोरोना काल में फ्रंटलाइन वॉरियर्स रहे। बावजूद इसके उन्हें आज तक उनका न्यायोचित अधिकार और नियमितिकरण नहीं मिला। डॉ. डोमन यादव, बृजेश दुबे, डॉ. अभिषेक यादव, डॉ. सुमित मिश्रा, लक्ष्मी पटेल, रेशमी बंजारे, किरण सिन्हा, अमर वर्मा व गौरव साहू आदि मौजूद रह्रे।

Updated on:

21 Aug 2025 12:46 pm

Published on:

21 Aug 2025 12:45 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bemetara / CG News: एनएचएम कर्मचारियों का अनोखा प्रदर्शन, सीएम और मंत्रियों का मुखौटा पहनकर हड़ताल पर

