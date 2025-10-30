Patrika LogoSwitch to English

अंबिकापुर

CG News: धर्मांतरण के खिलाफ बनेगा कड़ा कानून, शीतकालीन सत्र में आएगा बिल

CG News: धर्मांतरण के खिलाफ कानून का मसौदा तैयार कर लिया गया है। उन्होंने ईसाई समाज की चंगाई सभा को लेकर भी आपत्ति जताते हुए इसे बंद करने पर जोर दिया था।

अंबिकापुर

image

Love Sonkar

Oct 30, 2025

CG News: धर्मांतरण के खिलाफ बनेगा कड़ा कानून, शीतकालीन सत्र में आएगा बिल

CG News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बुधवार को धर्मान्तरण पर कहा, गरीबी, अशिक्षा और जागरूकता की कमी से धर्मांतरण हो रहा है, यह सही नहीं है। इस पर शीतकालीन सत्र में बिल लाकर कड़ा कानून बनाया जाएगा। भारत में किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। सीएम ने जनजातीय समाज के महान शिक्षाविद्, समाजसेवी बाबा कार्तिक उरांव के जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर शहर में चौक निर्माण का भूमिपूजन किया।

सीएम साय ने कहा कि बाबा कार्तिक उरांव समाज के गौरव हैं। उन्होंने विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद अपनी धर्म, संस्कृति और सभ्यता को नहीं छोड़ा। उन्होंने जनजातीय समाज के उत्थान शिक्षा के प्रसार और सामाजिक एकता के लिए अपना सम्पूर्ण जीवन समर्पित किया।

कुछ राज्य में धर्मांतरण एक गंभीर समस्या है। आदिवासी बहुल इलाके बस्तर और सरगुजा में लंबे समय से धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। राजधानी रायपुर और बिलासपुर में भी आए दिन धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। प्रलोभन देकर धर्मांतरण के मामले में पुलिस की टीम ने कार्रवाई भी की है। पिछले दिनों गृहमंत्री विजय शर्मा ने भी कहा था कि धर्मांतरण के खिलाफ कानून का मसौदा तैयार कर लिया गया है। उन्होंने ईसाई समाज की चंगाई सभा को लेकर भी आपत्ति जताते हुए इसे बंद करने पर जोर दिया था।

अंबिकापुर

