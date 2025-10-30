CG News: धर्मांतरण के खिलाफ बनेगा कड़ा कानून, शीतकालीन सत्र में आएगा बिल

कुछ राज्य में धर्मांतरण एक गंभीर समस्या है। आदिवासी बहुल इलाके बस्तर और सरगुजा में लंबे समय से धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। राजधानी रायपुर और बिलासपुर में भी आए दिन धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। प्रलोभन देकर धर्मांतरण के मामले में पुलिस की टीम ने कार्रवाई भी की है। पिछले दिनों गृहमंत्री विजय शर्मा ने भी कहा था कि धर्मांतरण के खिलाफ कानून का मसौदा तैयार कर लिया गया है। उन्होंने ईसाई समाज की चंगाई सभा को लेकर भी आपत्ति जताते हुए इसे बंद करने पर जोर दिया था।