इंदिरा गांधी कृषि विवि रायपुर में बेटे की नौकरी लगाने के नाम पर पिता से 2 लाख रुपए की ठगी

अंबिकापुरPublished: May 19, 2023 09:30:21 pm Submitted by: rampravesh vishwakarma

Swindle in the name of job: शहर के एक व्यक्ति ने पहचान के एक व्यक्ति द्वारा बताए गए फोन पे नंबर पर डाले थे 2 लाख रुपए, रुपए लेने के बाद न तो नौकरी लगवाई और न ही रुपए लौटा रहे

अंबिकापुर. Swindle in the name of job: इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में बेटे की नौकरी लगवाने के नाम पर शहर के एक व्यक्ति से 2 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। मार्च महीने में उसने आरोपियों द्वारा दिए गए फोन पे नंबर पर 2 लाख रुपए डाल दिए थे। रुपए देने के बाद न बेटे की नौकरी लगी और न ही आरोपी रुपए लौटा रहे हैं। पीडि़त ने मामले की शिकायत कोतवाली में की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।