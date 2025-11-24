Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Tribal Pride Day: अंबिकापुर में लिंगों घोटुल मांदरी नृत्य दल नंबर–1, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने किया सम्मानित…

Tribal Pride Day: अंबिकापुर में आयोजित राज्य स्तरीय शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति लोक कला महोत्सव में कोंडागांव जिले की लिंगों घोटुल मांदरी नृत्य दल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया।

less than 1 minute read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 24, 2025

Tribal Pride Day: अंबिकापुर में लिंगों घोटुल मांदरी नृत्य दल नंबर–1, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने किया सम्मानित...(photo-patrika)

Tribal Pride Day: अंबिकापुर में लिंगों घोटुल मांदरी नृत्य दल नंबर–1, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने किया सम्मानित...(photo-patrika)

Tribal Pride Day: जनजातीय गौरव दिवस 2025 पर सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर में आयोजित राज्य स्तरीय शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति लोक कला महोत्सव में कोंडागांव जिले की लिंगों घोटुल मांदरी नृत्य दल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया। समारोह की मुख्य अतिथि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के हाथों को प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले जिले की मांदरी नृत्य दल को सम्मान मिला।

कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना ने टीम को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि “लिंगों घोटुल मांदरी नृत्य दल ने अपनी मेहनत, प्रतिभा और अनुशासन से जिले का नाम पूरे राज्य में रोशन किया है। यह उपलब्धि हमारे समृद्ध जनजातीय कला-संस्कृति और जिले के कलाकारों की प्रतिभा को प्रदर्शित करती है।

Tribal Pride Day: मेहनत और संघर्ष के बाद मिला यह मुकाम

टीम की सदस्य आरती नेताम, निवासी हरवेल ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि “मेहनत और संघर्ष के बाद हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं। हमारी टीम को जहाँ भी बुलाया जाता था, हम पूरे समर्पण से प्रस्तुति देते थे। पंचायत स्तर से शुरू की गई यह यात्रा राज्य स्तर तक पहुँची और हमें राष्ट्रपति जी के हाथों सम्मान मिला। हमारे लिए यह गर्व का क्षण है। जिला प्रशासन ने हमें जो अवसर दिए, उसके लिए हम बेहद आभारी हैं।

उल्लेखनीय है कि राज्यस्तरीय मंच पर कोंडागांव की टीम ने जिस नृत्य विधा का प्रदर्शन किया, उसने उपस्थित दर्शकों समेत निर्णायकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। यह दल जिला स्तरीय प्रतिस्पर्धा में पहले ही प्रथम स्थान प्राप्त कर राज्य स्तरीय कार्यक्रम के लिए चयनित हुई थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

24 Nov 2025 03:42 pm

Published on:

24 Nov 2025 03:41 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Tribal Pride Day: अंबिकापुर में लिंगों घोटुल मांदरी नृत्य दल नंबर–1, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने किया सम्मानित…

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Haryana gang arrested: हथियारों के साथ हरियाणा के 3 बदमाश गिरफ्तार, जमीन पर कब्जा दिलाने पहुंचे थे अंबिकापुर

Haryana gang arrested
अंबिकापुर

Collector inspection SIR work: एसआईआर का काम देखने निकले कलेक्टर, कहा- ऐसे करोगे तो जल्दी पूरी होगी प्रक्रिया

Collector inspection SIR work
अंबिकापुर

EOW-ACB raid: Video: डीएमएफ घोटाला मामला: अंबिकापुर व बलरामपुर में EOW-ACB की टीम ने 3 जगह मारा छापा

EOW-ACB raid
अंबिकापुर

Haryana gang: जमीन पर कब्जा दिलाने हरियाणा से हथियार लेकर आए थे कुख्यात बदमाश, लोगों ने कार पर किया पथराव, 4 हिरासत में

Haryana gang
अंबिकापुर

Commits suicide: शराब पीने से मना करने पर घरवालों से हो गया नाराज, फिर उठा लिया खौफनाक कदम

Commits suicide
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.