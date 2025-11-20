Tribal pride of Surguja: सरगुजा के जनजातीय गौरव माने जाते हैं पद्मश्री माता राजमोहनी देवी और संत गहिरा गुरु, ये नाम भी हैं विख्यात

अंबिकापुर. भारत सरकार द्वारा भगवान बिरसा मुण्डा की 150वीं जयंती वर्ष के रूप में 15 नवंबर से 20 नवंबर तक जनजातीय गौरव वर्ष मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। आज समापन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। जनजातीय गौरव वर्ष जनजातीय समुदायों के योगदान, गौरवशाली इतिहास (Tribal pride of Surguja) और उनकी विरासत को समर्पित उत्सव है। सरगुजा अंचल को देखें तो जनजातीय गौरव के रूप में पद्मश्री माता राजमोहनी देवी व संत गहिरा गुरु का नाम विख्यात है। इसी तरह जनजातीय गौरव के अंतर्गत भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में यहां की जनजातियों को भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में माझी राम गोंड, महली भगत और राजनाथ भगत का नाम उल्लेखनीय है।