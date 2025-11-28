Unique theft: ग्राहक बनकर आया चोर, किराना दुकान से निकलवाया 40 हजार का सामान, फिर गल्ले से 20 हजार लेकर हुआ फरार

अंबिकापुर. सीतापुर में गुरुवार को ग्राहक बनकर आए एक अज्ञात व्यक्ति ने किराना दुकान के गल्ले से 20 हजार रुपए निकाल लिया और वहां से फरार हो गया। आरोपी (Unique theft) ने पहले दुकान से 40 हजार रुपए का सामान निकलवाया, फिर किराए पर पिकअप लेकर वहां पहुंचा। दुकानदार पिकअप में सामान लोड करवा रहा था, इसी बीच मौका पाकर आरोपी उसके काउंटर से 20 हजार रुपए लेकर भाग निकला। दुकान संचालक ने मामले की रिपोर्ट सीतापुर थाने में दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।