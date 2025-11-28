Unique theft: ग्राहक बनकर आया चोर, किराना दुकान से निकलवाया 40 हजार का सामान, फिर गल्ले से 20 हजार लेकर हुआ फरार

Sitapur police station (Photo- Patrika)
अंबिकापुर. सीतापुर में गुरुवार को ग्राहक बनकर आए एक अज्ञात व्यक्ति ने किराना दुकान के गल्ले से 20 हजार रुपए निकाल लिया और वहां से फरार हो गया। आरोपी (Unique theft) ने पहले दुकान से 40 हजार रुपए का सामान निकलवाया, फिर किराए पर पिकअप लेकर वहां पहुंचा। दुकानदार पिकअप में सामान लोड करवा रहा था, इसी बीच मौका पाकर आरोपी उसके काउंटर से 20 हजार रुपए लेकर भाग निकला। दुकान संचालक ने मामले की रिपोर्ट सीतापुर थाने में दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
सरगुजा जिले के सीतापुर निवासी रूपम गोयल की सीतापुर में ही किराने की दुकान है। 26 नवंबर की दोपहर एक अज्ञात व्यक्ति आया। उसने कहा कि उसे सामान खरीदना है। इसके बाद उसने करीब 40 हजार रुपए (Unique theft) के सामान की लिस्ट उसे दी। जब उसने सामान निकल दिया तो उसे ले जाने के लिए पिकअप लेकर आया और लोड करवाने लगा।
इस दौरान मौका पाकर दुकान के गल्ले से 20 हजार रुपए निकालकर फरार (Unique theft) हो गया। वह सामान और पिकअप वहीं छोड़ गया। दुकान संचालक ने पिकअप चालक से पूछा तो उसने बताया कि किराए पर गायत्री मंदिर के पास से लेकर आया था और बतौली में सामान छोडऩे की बात कही थी।
पिकअप ड्राइवर से पूछताछ के बाद दुकान संचालक रूपम गोयल थाने में पहुंचा और मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले में पुलिस ने अज्ञात (Unique theft) के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। पुलिस नगर में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।
बड़ी खबरेंView All
अंबिकापुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग