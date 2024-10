VC powers taken away: कुलपति की छीन ली गईं शक्तियां, संत गहिरा गुरु विवि में धारा 52 लागू, राजपत्र में हुआ प्रकाशन

VC powers taken away: संत गहिरा गुुरु विश्वविद्यालय सरगुजा के सभी अधिकार अब राज्यपाल के पास, सालों से चले आ रहे विवाद के बाद लिया गया निर्णय

VC powers taken away: संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय में 3 अक्टूबर से छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 52 लागू हो गई है। इससे जुड़ी एक अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र में कर कुलपति की शक्तियां छीन (VC powers taken away) ली गई हैं। अब ये सारे अधिकार राज्यपाल के पास चले गए हैं। राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में धारा 52 लागू करने के 3 कारण बताए गए हैं जो विवि में कुछ सालों से चले आ रहे विवादों से जुड़े हैं।