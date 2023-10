16 लाख रुपए के ब्राउन शुगर और नशीले इंजेक्शन के साथ महिला व युवक गिरफ्तार, झारखंड से है कनेक्शन

Submitted by:

Drug smugglers arrested: मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने शहर के रामानुजगंज चौक के पास से दोनों को दबोचा, एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर दोनों को भेजा गया जेल

Young man and woman arrested with brown sugar and intoxicating injection