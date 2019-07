इमरान खान की अमरीका यात्रा: होटल में रुकने को पैसे नहीं, पाक पीएम को मेट्रो से करना पड़ा सफर

लाहौर। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के लिए अमरीकी यात्रा शर्मसार कर देने वाली है। अमरीका की धरती पर कदम रखते ही उन्हें पग-पग पर बेइज्जती का सामना करना पड़ा है। इमरान खान जब अमरीकी हवाई अड्डे पहुंचे तो उनकी अगुवाई के लिए अमरीका की ओर से कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा। यहीं नहीं, उन्हें लेने के लिए भी ट्रंप प्रशासन की ओर से कोई सरकारी वाहन नहीं भेजा गया था। उन्हें मेट्रो का सफर करना पड़ा।

उनकी अगवानी के लिए सिर्फ विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी वहां पहुंचे थे। अभी तक की यात्रा को देखे तो ऐसे कई पल हैं जब पाक पीएम को असहज कर देने वाली परिस्थितियों का सामना करना पड़ा।

अमरीका: फिर शर्मसार हुए पाक पीएम इमरान, भाषण के दौरान लगे पाकिस्तान विरोधी नारे

पाक पीएम के भाषण में नारे लगे

पीएम मोदी के अंदाज में इमरान खान ने अमरीका में बसे पाकिस्तानियों को संबोधित किया। शायद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसकी प्रेरणा ली होगी। इमरान के सामने पाकिस्तान की माली हालत सुधारने की बड़ी चुनौती है, इसलिए वह विदेशों में बसे पाकिस्तानियों से आस लगाए हैं। उन्हें प्रवासी पाकिस्तानियों से देश में ज्यादा धन भेजे जाने की उम्मीद है। मगर इस मौके पर भी वह असहज हो गए, जब बलूचिस्तान के कार्यकर्ताओं ने उनके भाषण के दौरान जमकर नारेबाजी की। उन्होंने इमरान के समाने पाक विरोधी नारे लगाए।

US: Baloch groups campaign against ‘enforced disappearances’ in Pakistan ahead of Imran Khan’s visit https://t.co/kV0AcQBLI4 via @scroll_in #EndEnforcedDisappearances