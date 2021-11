जो बिडेन होंगे बेहोश और कमला हैरिस बन जाएंगी अमरीकी राष्ट्रपति, अमरीकी इतिहास में यह पहली बार होने जा रहा, जानिए क्या है पूरा मामला

नई दिल्ली।

व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को कहा कि अमरीकी राष्ट्रपति जो बिडेन उप राष्ट्रपति कमला हैरिस को कुछ समय के दौरान सत्ता हस्तांतरित करेंगे। वे शुक्रवार को एक नियमित स्वास्थ्य जांच के हिस्से के रूप में अस्‍पताल में भर्ती रहेंगे और इस दौरान उन्‍हें एनेस्थीसिया दिया जाएगा और वे कुछ समय बेहोशी की स्थिति में होंगे।

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा कि राष्ट्रपति बिडेन थोड़े समय के लिए उप राष्ट्रपति को सत्ता हस्तांतरित करेंगे, जब वह बेहोशी की हालत में होंगे। उप राष्ट्रपति इस दौरान वेस्ट विंग में अपने कार्यालय से काम करेंगी।

US President Joe Biden will transfer power to Vice President Kamala Harris today for the period during which he will be under anesthesia for a routine colonoscopy he will undergo as part of his annual physical: Reuters



