अमरीकी राष्ट्रपति Joe Biden के शपथ ग्रहण समारोह में Corona का साया, नेशनल गार्ड के 200 जवान पॉजिटिव

नई दिल्ली। अमरीका (United States) के राष्ट्रपति जो बाइडेन ( Joe Biden ) के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में कोरोना अटैक की खबर सामने आई है। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान राजधानी में तैनात 100 से 200 नेशनल गार्ड के जवान कोरोना वायरस ( Coronavirus ) से संक्रमित पाए गए हैं। खास बात यह है कि रिपोर्ट के मुताबिक, कोरोना पॉजिटिव जवानों का यह आंकड़ा इससे भी अधिक हो सकता है।

अमरीका के नए राष्ट्रपति जो बाइडन के कोरोना वायरस को लेकर सख्त फैसले लेने के बीच वायरस का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। अब इसने सुरक्षाकर्मियों को भी चपेट में लेना शुरू कर दिया है।

Between 100 and 200 National Guard members deployed to US President Joe Biden's inauguration tested positive for COVID-19: Reuters quoting official