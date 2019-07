अमरीकी कांग्रेस में ग्रीन कार्ड बिल पर मतदान आज, भारत को इस तरह होगा फायदा

वॉशिंगटन। अमरीकी प्रतिनिधि सभा आज एक ऐसे कानून पर मतदान करेगी जो भारतीयों को ग्रीन कार्ड जारी करने में मदद देगा। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी दोनों के 310 से अधिक सदस्यों द्वारा इस बिल को समर्थन मिलने की उम्मीद है।

203 डेमोक्रेट और 108 रिपब्लिकन बिल से उत्साहित होकर सांसद में एक फास्ट-ट्रैक प्रक्रिया का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें बिना सुनवाई और संशोधनों के बिल को पारित करने के लिए 290 वोटों की आवश्यकता होती है।

भारत को हो सकता है फायदा

ग्रीन-कार्ड से भारत जैसे देशों के एच-1 बी वर्क वीजा पर उच्च तकनीक वाले पेशेवरों को लाभ होगा। हाल के कुछ अध्ययनों में कहा गया है कि एच-1 बी वीजा पर भारतीय आईटी पेशेवरों के लिए प्रतीक्षा अवधि 70 वर्ष से अधिक है।

The House will likely vote on #HR1044 tomorrow, despite no debates or hearings.



The bill would drastically re-shape the employment green card distribution to the benefit of companies that have replaced Americans with low-cost temporary visa workers.https://t.co/tMRIGja7cH