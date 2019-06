US Iran tension: मध्य पूर्व में 1000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती करेगा अमरीका

वाशिंगटन। अमरीका ने ईरान के साथ मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच 1,000 अतिरिक्त सैनिकों को नियुक्त करने का फैसला किया है। अमरीका ने यह भी फैसला किया है कि सैन्य संसाधनों की मध्य पूर्व में कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। पेंटागन के नए फैसले की जानकारी देते हुए अमरीकी रक्षा सचिव पैट्रिक शहनान ने कहा कि अतिरिक्त बलों के लिए अमरीकी मध्य कमान के एक अनुरोध के जवाब में यह फैसला किया गया है।

2 of 4: The recent Iranian attacks validate the reliable, credible intelligence we have received on hostile behavior by Iranian forces & their proxy groups that threaten United States personnel & interests across the region.