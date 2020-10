अमरीका के अल्बामा में नौसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त, दो पायलटों की मौत

नई दिल्ली। बड़ी खबर अमरीका (America) से आ रही है। अल्बामा में एक अमरिकी नौसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त ( US Navy plane Crash ) हो गया है। इस हादसे में दो पायलटों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि यह घटना एक आवासीय एरिया के समीप घटी है। हालांकि, किसी नागरिक के घायल और मरने की अभी तक जानकारी नहीं मिली है। वहीं, घटना की छानबीन शुरू कर दी गई है।

अमरिकी नौसेना विमान दुर्घटनाग्रस्त

अमरिकी नौ सेना ने विमान हादसे की पुष्टि की है। नौसेना का कहना है कि अल्मबामा के पास दो सीटर वाला विमान क्रैश हो गया है। इस हादसे में विमान में मौजूद दो क्रू सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई है। नौसेना के मुताबिक, यह हादसा आवासीय इलाक में हुआ है। लेकिन, अभी तक गनीमत है कि किसी नागरिक के घायल और मरने की कोई खबर नहीं है। अमरिकी नौसेना ने ट्वीट करते हुए लिखा कि US नेवी का विमान नंबर T-6B टेक्सन-2 फॉले के पास शाम पांच बजे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में जो दो क्रू सदस्य थे, उनकी मौत हो गई है। लेकिन, मृतक पायलटों का नाम जारी नहीं किया गया है।

T-6B Crash in Foley, AL:

A U.S. Navy T-6B Texan II aircraft crashed in Foley, Alabama, at approximately 5 p.m. CST today. The aircrew did not survive the crash. The names of the deceased will not be released until 24 hours after the next-of-kin notification.