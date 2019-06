US president election 2020: डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा से फूंका चुनावी बिगुल

वाशिंगटन। 2020 अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कमर कस ली है। ट्रंप ने फ्लोरिडा में एक रैली कर अपने चुनावी अभियान का बिगुल बजा दिया है। 2016 की चुनाव अभियान-शैली में ट्रंप ने फ्लोरिडा में मिशन 2020 के लिए पहली रैली की। मंगलवार को फ्लोरिडा के ऑरलैंडो में एक बड़ी भीड़ के सामने औपचारिक रूप से अपना 2020 का चुनाव अभियान शुरू करते हुए अमरीकी राष्ट्रपति ने करीब-करीब वैसा ही भाषण दिया जैसा वो 2016 के अमरीकी चुनावों में दे चुके हैं।

चुनावी मिशन का श्री-गणेश

महाभियोग के आह्वान के बीच ट्रंप ने रैली कर अपने विरोधियों को सकते में डाल दिया है। बता दें कि इन दिनों ट्रंप पर महाभियोग को लेकर अमरीका में राजनीतिक माहौल काफी गरमाया हुआ है। डेमोक्रेट्स ने ट्रंप पर महाभियोग को लेकर अपनी कोशिशों में कोई कसर नहीं छोड़ी है। राष्ट्रपति पद और प्रशासन की इन दिनों कांग्रेस में जांच चल रही है और ट्रंप की कट्टर आव्रजन नीतियों पर मतभेद गहराता जा रहा है। लेकिन इन सब बातों से ट्रंप अप्रभावित दिख रहे हैं।

ट्रंप ने फ्लोरिडा में दिए अपने पहले भाषण में केवल अपनी उपलब्धियों पर फोकस रखा। उन्होंने लोगों को बताया कि कैसे अमरीकी अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और वह अमरीकी लोगों की दुनिया में नई और विशिष्ट पहचान को लेकर कैसे दिन-रात काम कर रहे हैं।

रैली की खास बातें

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चार और वर्षों के लिए "इस टीम को बनाए रखने" का समर्थन करने का आग्रह करते हुए औपचारिक रूप से अपना चुनाव अभियान शुरू किया है। रिपब्लिकन राष्ट्रपति ने फ्लोरिडा की रैली में हजारों समर्थकों के सामने अपना पक्ष रखा । उन्होंने फ्लोरिडा राज्य को 'दूसरा घर' कहा। ट्रंप ने अपनी पत्नी मेलानिया ट्रंप के साथ मंच पर प्रवेश किया। वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस और निवर्तमान प्रेस सचिव सारा सैंडर्स सहित वाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी रैली को संबोधित किया।

- ट्रम्प ने डेमोक्रेट्स पर "खुली सीमाएँ" रखने का आरोप लगाया

- उन्होंने कहा कि यह डेमोक्रेट्स के एजंडे में हैं

- 75 मिनट से अधिक के भाषण में वह कई बार हिलरी क्लिंटन का जिक्र करते नजर आए

- उन्होंने इसे 2020 अभियान के लिए आधिकारिक किक ऑफ रैली बताया

- ट्रंप ने उन्हीं मुद्दों का जिक्र किया जो वह पहले भी करते आये थे

- उनके भाषण में ताजा सामग्री का अभाव था

On no issue are Democrats more extreme – and more depraved – than when it comes to Border Security. The Democrat Agenda of open borders is morally reprehensible. It is the great betrayal of the American Middle Class and our Country as a whole! #Trump2020 pic.twitter.com/f9RJhpp50J