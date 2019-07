अमेठी से अपना रिश्ता मजूबत करेंगी स्मृति ईरानी, गौरीगंज में बनवाएंगी घर

अमेठी . मोदी कैबिनेट में दोबारा मंत्री बनने और अमेठी से सांसद चुने जाने के बाद स्मृति ईरानी (Smriti Irani) दो दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में घर बनवाने की घोषणा की। इसके लिए गौरीगंज में जमीन चिन्हित कर ली गई है। स्मृति ने यह फैसला सांसद रहते हुए लोगों की समस्याओं को सुनने व दूर करने के लिए लिया है। उन्होंने कहा कि वे अमेठी की दीदी हैं। यहां अपना घर बनवाकर वे यहीं से लोगों की समस्याएं सुनेंगी ताकि अपनी परेशानी बताने के लिए अमेठी के लोगों को भागदौड़ न करनी पड़े। इस तरह से अब वे अमेठी की अतिथि नहीं बल्कि यहीं की नागरिक बन कर रहेंगी। स्मृति ने ये घोषणा उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य (Keshav Prasad Maurya) की उपस्थिति में की।

गोदभराई और अन्नप्राशन कार्यक्रम में रहीं मौजूद

स्मृति ने गौरीगंज कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित गोदभराई एवं अन्नप्राशन जैसे पारिवारिक कार्यक्रमों का हिस्सा रहीं। उन्होंने बच्चों को खीर खिलाकर अन्नप्राशन किया। इसके बाद गर्भवती महिलाओं की गोदभराई कराई। स्मृति ने कहा अमेठी मेरा घर और अमेठी वाले मेरा परिवार हैं।

लेखपालों को बांटे लैपटॉप

स्मृति ने लेखपालों को लैपटॉप बांटे। उन्होंने कहा कि लेखपालों को आधुनिक सुविधा से लैस करना है। स्मृति ने कहा सरकार लेखपालों को लैपटॉप वितरित कर उनका काम आसान कर रही है। लेखपाल डिजिटल रिपोर्ट तैयार कर पुलिस को सौंप सकेंगे। उन्होंने कहा कि प्रशाससन चाहेगी तो वे लेखपालों को डिजिटल ट्रेनिंग देंगी।

अमेठी को करना है डिजिटल सेवाओं से लैस

स्मृति ने अमेठी को डिजिटल सुविधाओं से लैस करने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने कहा, ''मैं चाहूंगी अमेठी का राजस्व विभाग डिजिटल सुविधाओं से लैस हो। अगर ऐसा होता है, तो कार्य तेज गति से और समय से पूरे होंगे।

भाजपा सरकार हरदम सेवा के लिए तैयार

रविवार के दिन भी भाजपा कार्यकर्ताओं व अफसरों की कर्मठता देख स्मृति ने उनकी तारीफ की। साथ ही कहा कि उनकी सरकार 24 घंटे लोगों की सेवा में उपलब्ध है।

Union Minister Smriti Irani in Amethi: A social revolution came here when everyone went to polling booths, pressed 'Lotus' & gave a message that democracy has not been made for 'naamdaar'. https://t.co/uGGfINMh8W