19 साल के हिमांशु ने केबीसी में जीते 50 लाख, एक करोड़ जीतने पर बनेंगे सीजन के पहले करोड़पति

अमेठी. मेगास्टार अमिताभ बच्चन के सामने कौन बनेगा करोड़पति (KBC) की हॉट सीट पर बैठना किसी बड़ी बात से कम नहीं होगी। जिले के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (इग्रुआ), फुरसतगंज के प्रशिक्षु पायलट हिमाशू धूरिया ने कमाल कर दिया। दोस्तों की दुआओं और माता-पिता के आशीर्वाद से हिमांशु करोड़पति तक पहुंच गए। 2 मिनट 42 सेकंड में फास्टेस्ट फिंगर टेस्ट में तेजी से जवाब देकर रायबरेली के रहने वाले 19 साल के हिमांशु धूरिया ने हॉट सीट पर अपनी जगह पक्की की। शुरुआत से ही उन्होंने गेम को इस खूबसूरती के साथ खेला कि शो के होस्ट अमिताभ बच्चन भी उनके मुरीद हो गए। हालांकि उन्होंने 14 सवालों के सही जवाब में ही अपनी चारों लाइफ लाइन खोकर 50 लाख जीते। अब आने वाले एपिसोड में हिमांशु 1 करोड़ के सवाल का सामना करते हुए दिखाई देंगे।

