25 को अमेठी आएंगे स्मृति ईरानी और नितिन गडकरी, देंगे अरबों रुपए की योजनाओं की सौगात

अमेठी. विधानसभा चुनाव के करीब आते ही सियासी दलों का महत्वपूर्ण जिलों में दौरे का सिलसिला शुरू हो गया है। हाल ही में राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अमेठी पहुंचे जहां उन्होंने पदयात्रा के जरिये अपनी खोई सियासी नब्ज टटोलने का प्रयास किया। राहुल और प्रियंका गांधी के बाद अब सांसद व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आगामी 25 तारीख को अपने संसदीय क्षेत्र आ रही हैं। उनके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी अमेठी आएंगे। दोनों मंत्री जवाहर नवोदय विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य के साथ स्मृति ईरानी अमेठी के विकास के लिए अरबों रुपए की योजनाओं की सौगात देंगी। 25 तारीख को सांसद स्मृति ईरानी द्वारा एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर अमेठी को कई विकास योजनाओं से आच्छादित किया जाना है।

