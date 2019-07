अमेठी में स्मृति इरानी के मंच पर हुआ कुछ ऐसा कि उड़ गए उनके होश, डिप्टी सीएम भी रह गए हैरान

लखनऊ. केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी (Smriti Irani) शनिवार को अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंचीं, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। अमेठी की जनता से स्मृति ने बीते पांच वर्षों में जो संबंध बनाए हैं वह और भी मजबूत होते नजर आ रहे हैं। इसके दो उदाहरण आज उनके आगमन पर देखने को मिले। अमेठी लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुनी गईं स्मृति इरानी अपने दो दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वह कई कार्यक्रमों में भी हिस्सा ले रही हैं। शनिवर को वह सबसे पहले गोवा के सीएम प्रमोद सावंत के साथ बरौलिया गांव में दिवंगत बीजेपी नेता सुरेंद्र सिंह के परिजन से मिलने पहुंची थीं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के नतीजों आने के बाद सुरेंद्र सिंह की हत्या कर दी गई थी, जिनकी अर्थी को स्मृति ने कंधा भी दिया था। आज उन्हीं के परिजनों से वह मिलने बरौलिया गांव जा रही थीं।

स्मृति ने सड़क पर देखा यह, तुरंत उतरी गाड़ी से-

स्मृति इरानी का काफिला बरौलिया गांव के करीब पहुंचा ही था कि तभी केंद्रीय मंत्री की नजर एक युवती पर पड़ी जो ट्राइसाइकल पर सवार थी। वह युवती ट्राइसाइकल पर इलाज के लिए अस्पताल जा रही थी। स्मृति ने अपने काफिले को रुकवाया और वह खुद उतरकर युवती के पास गईं। स्थिति की जानकारी लेकर उन्होंने युवती को अपनी सरकारी सेवा में लगे ऐंबुलेंस में बैठाया और उसे गौरीगंज जिला अस्पताल पहुंचाया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि स्मृति युवती के लिए खुद ऐंबुलेंस का दरवाजा खोल रही हैं और उसमें बैठाने में युवती की मदद कर रही है। वीडियो वायरल होने के बाद लोग उनकी तारीख करते नहीं थक रहे।

#WATCH Uttar Pradesh: Smriti Irani , BJP MP from Amethi takes a woman to hospital in her convoy ambulance. pic.twitter.com/ohWl12minG

मंच पर महिला रोते हुए पांव पर गिरी, स्मृति ने लगाया गले-

वहीं इसके बाद अमेठी की तिलोई विधानसभा में एक विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें केंद्रीय मंत्री ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान मंच पर यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य व मंत्री मोहसिन रजा समेत अन्य भाजपा नेता भी मौजूद थे। सभी मंच पर अपने-अपने स्थान पर बैठे थे कि तभी एक महिला स्मृति इरानी के पैरों पर आकर गिर पड़ी। स्मृति यह देख हैरान रह गईं। वह भी महिला के बराबर बैठ गईं। उन्होंने काफी देर तक उनसे बात की। फिर महिला को खड़ा कर उन्होंने गले लगाया।

#WATCH Amethi: A local woman falls at the feet of Union Minister Smriti Irani on the stage, complaining of land grabbing by family members. Smriti Irani took cognizance of the matter and assured the woman of action. pic.twitter.com/FwR3pKZ3MW