युवक की शादी से पहले पहुंची दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड…बोली—‘मुझे इंसाफ चाहिए, शादी रोको

युवती का आरोप है कि युवक ने उससे शादी करने का भरोसा दिलाया। इसी भरोसे पर उसने उसके साथ संबंध बनाए। उसने यह भी दावा किया कि इस दौरान वह दो बार गर्भवती हुई। लेकिन हर बार युवक ने उसे गर्भपात की दवा देकर गर्भ गिरवा दिया। इतना ही नहीं, युवती का कहना है कि युवक ने उसके आधार कार्ड में भी अपने नाम को पति के रूप में दर्ज करवा दिया था। जिससे उसे यकीन हो गया कि वह उससे शादी करेगा। लेकिन कुछ समय बाद युवक अचानक उसे दिल्ली में छोड़कर अपने गांव लौट आया।