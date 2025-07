UP News: बिना अनुमति जारी किया मांग पत्र, डीएम की फटकार के बाद पेशकार का ट्रांसफर, तहसील में मचा हड़कंप

After DM reprimand Peshkar was transferred Amroha UP: अमरोहा की तहसील सदर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने एक लापरवाही भरे कदम पर त्वरित और सख्त कार्रवाई कर दी। मामला एसडीएम सदर न्यायालय से जुड़ा है, जहां एक पेशकार ने एसडीएम के आदेश के बिना ही अपने हस्ताक्षर से एक मांग पत्र जारी कर दिया। इस गंभीर अनुशासनहीनता की शिकायत मिलते ही डीएम ने तत्काल कदम उठाते हुए पेशकार को उनके पद से हटा दिया।