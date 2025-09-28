चित्रकार ने भारत-पाक एशिया कप फाइनल पर कोयले से बनाई भव्य पेंटिंग, लिखा- भारत के शेर पाकिस्तान को करेंगे ढेर

भारत के शेर पाकिस्तान को करेंगे ढेर | Image Source - 'X' @abcnewsmedia
India vs Pakistan asia cup final: उत्तर प्रदेश के अमरोहा के युवा चित्रकार जुहेब खान ने भारत-पाकिस्तान एशिया कप फाइनल के पहले एक अनोखी पेंटिंग तैयार की है। कोयले की मदद से बनाई गई इस पेंटिंग में भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों के कप्तान के साथ एशिया कप ट्रॉफी को भी दर्शाया गया है।
पेंटिंग पर जुहेब खान ने बड़े अक्षरों में लिखा- "भारत के शेर पाकिस्तान को करेंगे ढेर"। उन्होंने इस माध्यम से भारत की जीत की कामना की और अल्लाह से दुआ भी मांगी कि टीम फाइनल में पाकिस्तान को पराजित करे।
जुहेब खान ने कहा कि जिस तरह भारत थल, जल और नभ में पाकिस्तान को हराता है, उसी तरह क्रिकेट में भी हमारी टीम शानदार प्रदर्शन करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह मैच भारतीय टीम के लिए एक यादगार जीत लेकर आएगा।
अमरोहा में क्रिकेट प्रेमियों के बीच इस मैच को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। जुहेब खान की पेंटिंग ने लोगों के जोश को और बढ़ा दिया है। लोग सोशल मीडिया पर पेंटिंग की तस्वीरें शेयर कर भारत की जीत की कामना कर रहे हैं।
जुहेब खान, अमरोहा के एक युवा और प्रतिभाशाली चित्रकार हैं। इससे पहले भी उन्होंने कोयले से कई शानदार चित्र तैयार किए हैं। उनका यह प्रयास स्थानीय कला प्रेमियों और क्रिकेट फैंस दोनों के बीच खासा सराहा जा रहा है।
अमरोहा
उत्तर प्रदेश
एशिया कप 2025