चित्रकार ने भारत-पाक एशिया कप फाइनल पर कोयले से बनाई भव्य पेंटिंग, लिखा- भारत के शेर पाकिस्तान को करेंगे ढेर

India vs Pakistan asia cup final: अमरोहा के युवा चित्रकार जुहेब खान ने भारत-पाकिस्तान एशिया कप फाइनल के पहले कोयले से एक भव्य पेंटिंग बनाई, जिसमें टीम के कप्तान और ट्रॉफी को दर्शाया गया है। पेंटिंग पर उन्होंने लिखा, "भारत के शेर पाकिस्तान को करेंगे ढेर" और भारत की जीत की कामना की। less than 1 minute read