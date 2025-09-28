Patrika LogoSwitch to English

चित्रकार ने भारत-पाक एशिया कप फाइनल पर कोयले से बनाई भव्य पेंटिंग, लिखा- भारत के शेर पाकिस्तान को करेंगे ढेर

India vs Pakistan asia cup final: अमरोहा के युवा चित्रकार जुहेब खान ने भारत-पाकिस्तान एशिया कप फाइनल के पहले कोयले से एक भव्य पेंटिंग बनाई, जिसमें टीम के कप्तान और ट्रॉफी को दर्शाया गया है। पेंटिंग पर उन्होंने लिखा, "भारत के शेर पाकिस्तान को करेंगे ढेर" और भारत की जीत की कामना की।

अमरोहा

Mohd Danish

Sep 28, 2025

भारत के शेर पाकिस्तान को करेंगे ढेर | Image Source - 'X' @abcnewsmedia

India vs Pakistan asia cup final: उत्तर प्रदेश के अमरोहा के युवा चित्रकार जुहेब खान ने भारत-पाकिस्तान एशिया कप फाइनल के पहले एक अनोखी पेंटिंग तैयार की है। कोयले की मदद से बनाई गई इस पेंटिंग में भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों के कप्तान के साथ एशिया कप ट्रॉफी को भी दर्शाया गया है।

भारत की जीत की कामना के साथ संदेश भी लिखा

पेंटिंग पर जुहेब खान ने बड़े अक्षरों में लिखा- "भारत के शेर पाकिस्तान को करेंगे ढेर"। उन्होंने इस माध्यम से भारत की जीत की कामना की और अल्लाह से दुआ भी मांगी कि टीम फाइनल में पाकिस्तान को पराजित करे।

थल, जल और नभ की तरह क्रिकेट में भी विजय की उम्मीद

जुहेब खान ने कहा कि जिस तरह भारत थल, जल और नभ में पाकिस्तान को हराता है, उसी तरह क्रिकेट में भी हमारी टीम शानदार प्रदर्शन करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह मैच भारतीय टीम के लिए एक यादगार जीत लेकर आएगा।

क्रिकेट प्रेमियों में बढ़ा उत्साह

अमरोहा में क्रिकेट प्रेमियों के बीच इस मैच को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। जुहेब खान की पेंटिंग ने लोगों के जोश को और बढ़ा दिया है। लोग सोशल मीडिया पर पेंटिंग की तस्वीरें शेयर कर भारत की जीत की कामना कर रहे हैं।

युवा कलाकार का खास अंदाज

जुहेब खान, अमरोहा के एक युवा और प्रतिभाशाली चित्रकार हैं। इससे पहले भी उन्होंने कोयले से कई शानदार चित्र तैयार किए हैं। उनका यह प्रयास स्थानीय कला प्रेमियों और क्रिकेट फैंस दोनों के बीच खासा सराहा जा रहा है।

Published on:

28 Sept 2025 12:37 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / चित्रकार ने भारत-पाक एशिया कप फाइनल पर कोयले से बनाई भव्य पेंटिंग, लिखा- भारत के शेर पाकिस्तान को करेंगे ढेर

