सोशल मीडिया की दीवानगी ने फिर बढ़ाया खतरा! अमरोहा के युवक का स्टंट वीडियो वायरल, सड़क सुरक्षा पर उठे सवाल

Bike stunt video viral police investigation in Amroha: यूपी के अमरोहा जिले के बछरायूं थाना क्षेत्र से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने लोगों को हैरान कर दिया। इस वीडियो में एक युवक चलती बाइक पर खड़े होकर खतरनाक स्टंट करता दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया है और हर कोई इसे देखकर चिंता जाहिर कर रहा है।
जानकारी के मुताबिक, युवक ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर लोकप्रियता पाने के लिए बनाया। वीडियो देखकर साफ है कि युवक को न तो ट्रैफिक नियमों का ख्याल है और न ही पुलिस की कार्रवाई का कोई डर। उसने सार्वजनिक सड़क पर यह स्टंट कर न सिर्फ अपनी जान खतरे में डाली बल्कि राहगीरों की सुरक्षा भी दांव पर लगा दी।
वायरल वीडियो को गंभीरता से लेते हुए स्थानीय पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सर्किल सीओ अंजलि कटारिया ने कहा कि वीडियो की जांच की जा रही है और युवक की पहचान होते ही उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे खतरनाक स्टंट कानून का सीधा उल्लंघन हैं और इन्हें किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के वीडियो युवाओं में गलत संदेश भेजते हैं। स्टंट की नकल करने के चक्कर में कई बार हादसे हो जाते हैं, जिनकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ती है। सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी करना न केवल व्यक्ति के लिए बल्कि समाज के लिए भी घातक साबित हो सकता है।