Amroha News: दुल्हन बनी धोखेबाज़! नकदी जेवर लेकर भागी, पहली शादी का राज खुला तो हुआ हंगामा

Bride ran away with cash jewelry in Amroha: यूपी के अमरोहा में एक हैरान कर देने वाला शादी का फरेब सामने आया है। नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला गश्तियान निवासी रामनिवास यादव ने अपने बेटे रंजीत यादव की शादी आकांक्षा यादव से करवाई थी। इस रिश्ते का प्रस्ताव रामपुर सिविल लाइंस निवासी मनीष अरोड़ा और उनकी पत्नी रितु अरोड़ा लेकर आए थे।
मार्च 2024 में दोनों परिवारों की पहली मुलाकात हुई। इसके बाद 14 जून 2024 को रिश्ता पक्का हुआ और 27 नवंबर 2024 को पूरे रीति-रिवाज से शादी संपन्न कर दी गई।
शादी के कुछ ही समय बाद रंजीत के परिवार को चौंकाने वाली जानकारी मिली। परिवार ने बताया कि उन्हें पता चला कि आकांक्षा यादव की पहली शादी 2019 में प्रवीण यादव से हो चुकी थी। इस राज के सामने आने के बाद ससुराल वालों ने आकांक्षा से सवाल किया, लेकिन इसका नतीजा विवाद और तनाव के रूप में निकला।
परिजनों का आरोप है कि जब इस मुद्दे पर बात की गई तो आकांक्षा और उसके परिजनों ने उल्टा मारपीट की। यही नहीं, आकांक्षा ने धमकी दी कि वह उन्हें झूठे मुकदमों में फंसा देगी। इस दौरान घर में विवाद का माहौल और भी ज्यादा बिगड़ गया।
परिवार ने बताया कि आकांक्षा अचानक घर से नकदी और जेवरात लेकर मायके चली गई। उसकी इस हरकत से रंजीत का परिवार सदमे में है। शादी के महज कुछ महीनों में ही रिश्ते का बुरा हाल हो गया और मामला पुलिस तक पहुंच गया।
पीड़ित रंजीत ने पूरे मामले की शिकायत एसपी अमित कुमार आनंद से की। इसके बाद नगर कोतवाल पंकज तोमर ने कार्रवाई करते हुए आकांक्षा यादव, मधु यादव, प्रशांत यादव, पवन यादव, कामिनी यादव, रितु अरोड़ा और मनीष अरोड़ा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस अब मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।