Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अमरोहा

Amroha News: दुल्हन बनी धोखेबाज़! नकदी जेवर लेकर भागी, पहली शादी का राज खुला तो हुआ हंगामा

Amroha News: अमरोहा में शादी का फरेब सामने आया है। दुल्हन पर पहली शादी छिपाकर दूसरी शादी करने, नकदी-जेवर लेकर मायके भागने और ससुराल वालों को धमकाने का आरोप है।

अमरोहा

Mohd Danish

Aug 27, 2025

amroha bride ran away with cash jewelry second marriage case
Amroha News: दुल्हन बनी धोखेबाज़! Image Source - Social Media 'X'

Bride ran away with cash jewelry in Amroha: यूपी के अमरोहा में एक हैरान कर देने वाला शादी का फरेब सामने आया है। नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला गश्तियान निवासी रामनिवास यादव ने अपने बेटे रंजीत यादव की शादी आकांक्षा यादव से करवाई थी। इस रिश्ते का प्रस्ताव रामपुर सिविल लाइंस निवासी मनीष अरोड़ा और उनकी पत्नी रितु अरोड़ा लेकर आए थे।

मार्च 2024 में दोनों परिवारों की पहली मुलाकात हुई। इसके बाद 14 जून 2024 को रिश्ता पक्का हुआ और 27 नवंबर 2024 को पूरे रीति-रिवाज से शादी संपन्न कर दी गई।

ये भी पढ़ें

पति कमाने बाहर गया तो पत्नी ने पति के भाई से बनाए संबंध, अब बोली मारकर नीले ड्रम में भर दूंगी
रामपुर
ramapur wife threatens husband affair brother police complaint

पहली शादी का खुलासा

शादी के कुछ ही समय बाद रंजीत के परिवार को चौंकाने वाली जानकारी मिली। परिवार ने बताया कि उन्हें पता चला कि आकांक्षा यादव की पहली शादी 2019 में प्रवीण यादव से हो चुकी थी। इस राज के सामने आने के बाद ससुराल वालों ने आकांक्षा से सवाल किया, लेकिन इसका नतीजा विवाद और तनाव के रूप में निकला।

विवाद और मारपीट

परिजनों का आरोप है कि जब इस मुद्दे पर बात की गई तो आकांक्षा और उसके परिजनों ने उल्टा मारपीट की। यही नहीं, आकांक्षा ने धमकी दी कि वह उन्हें झूठे मुकदमों में फंसा देगी। इस दौरान घर में विवाद का माहौल और भी ज्यादा बिगड़ गया।

नकदी और जेवर लेकर फरार

परिवार ने बताया कि आकांक्षा अचानक घर से नकदी और जेवरात लेकर मायके चली गई। उसकी इस हरकत से रंजीत का परिवार सदमे में है। शादी के महज कुछ महीनों में ही रिश्ते का बुरा हाल हो गया और मामला पुलिस तक पहुंच गया।

पुलिस में शिकायत और केस दर्ज

पीड़ित रंजीत ने पूरे मामले की शिकायत एसपी अमित कुमार आनंद से की। इसके बाद नगर कोतवाल पंकज तोमर ने कार्रवाई करते हुए आकांक्षा यादव, मधु यादव, प्रशांत यादव, पवन यादव, कामिनी यादव, रितु अरोड़ा और मनीष अरोड़ा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस अब मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

27 Aug 2025 07:44 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / Amroha News: दुल्हन बनी धोखेबाज़! नकदी जेवर लेकर भागी, पहली शादी का राज खुला तो हुआ हंगामा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.