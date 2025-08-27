Amroha News: दुल्हन बनी धोखेबाज़! नकदी जेवर लेकर भागी, पहली शादी का राज खुला तो हुआ हंगामा

Bride ran away with cash jewelry in Amroha: यूपी के अमरोहा में एक हैरान कर देने वाला शादी का फरेब सामने आया है। नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला गश्तियान निवासी रामनिवास यादव ने अपने बेटे रंजीत यादव की शादी आकांक्षा यादव से करवाई थी। इस रिश्ते का प्रस्ताव रामपुर सिविल लाइंस निवासी मनीष अरोड़ा और उनकी पत्नी रितु अरोड़ा लेकर आए थे।