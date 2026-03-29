घर में आधी रात घूसे हमलावर, मजदूर की गला रेत कर दी हत्या, बगल में सो रहे थे पत्नी और बच्चे

इस वारदात से पिपलोती कलां गांव में दहशत का माहौल बन गया है। ग्रामीण डर के मारे घरों से बाहर निकलने में हिचकिचा रहे हैं। रात के समय लोग सतर्क हो गए हैं। कई लोग कह रहे हैं कि गांव में सुरक्षा की कमी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। हसनपुर के सीओ ने बताया कि हत्या के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं हुई है। लूट, पुरानी दुश्मनी, या कोई अन्य वजह हो सकती है। पुलिस सभी संभावित पहलुओं पर जांच कर रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही मामले का खुलासा कर हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।