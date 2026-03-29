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अमरोहा

घर में आधी रात घूसे हमलावर, मजदूर की गला रेत कर दी हत्या, बगल में सो रहे थे पत्नी और बच्चे

अमरोहा में मजदूर अज्ञात हमलावरों ने हाथ-पैर बांधकर गला रेतकर हत्या कर दी।

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अमरोहा

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Anuj Singh

Mar 29, 2026

मजदूर की टिनशेड में बेरहमी से हत्या

मजदूर की टिनशेड में बेरहमी से हत्या

Amroha Crime News: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के पिपलोती कलां गांव में शनिवार रात एक भयानक वारदात हुई। घर के टिनशेड में सो रहे मजदूर मेहराज उर्फ मिराज की अज्ञात हमलावरों ने क्रूर तरीके से हत्या कर दी। हमलावरों ने उसके हाथ-पैर बांध दिए और धारदार हथियार से उसका गला रेत दिया। घटना के समय मेहराज की पत्नी रूही और उसके छोटे बच्चे पास ही अलग-अलग चारपाइयों पर सो रहे थे। सुबह जब परिवार के लोग उठे, तो यह डरावना नजारा देखकर सब हैरान रह गए।

परिवार की हालत

रविवार सुबह मेहराज के पिता मौबीन जब घर पहुंचे तो उन्होंने बेटे को खून से लथपथ पड़े देखा। पास जाकर देखा तो हाथ-पैर बंधे हुए थे और गर्दन पर गहरे घाव थे। यह देखकर पूरा परिवार चीख-पुकार मचाने लगा। आसपास के ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। मेहराज की पत्नी रूही सुबह बेहोशी की हालत में मिली। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। होश आने के बाद भी रूही कुछ बताने को तैयार नहीं है। पुलिस ने उनसे पूछताछ की कोशिश की, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। वहीं दोनों छोटे बच्चों को कोई चोट नहीं आई। बच्चे घटना के समय सो रहे थे और उन्हें कुछ पता नहीं चला।

मेहराज क्या करता था?

परिजनों के अनुसार, मेहराज दिल्ली में रहकर मजदूरी का काम करता था। घटना से सिर्फ चार दिन पहले वह गांव लौटा था। उसके दो छोटे बच्चे हैं। परिवार गरीब है और मेहराज परिवार की कमाई का मुख्य सहारा था। अचानक हुई इस घटना से पूरे परिवार पर गहरा सदमा लगा है।

गांव में दहशत

इस वारदात से पिपलोती कलां गांव में दहशत का माहौल बन गया है। ग्रामीण डर के मारे घरों से बाहर निकलने में हिचकिचा रहे हैं। रात के समय लोग सतर्क हो गए हैं। कई लोग कह रहे हैं कि गांव में सुरक्षा की कमी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। हसनपुर के सीओ ने बताया कि हत्या के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं हुई है। लूट, पुरानी दुश्मनी, या कोई अन्य वजह हो सकती है। पुलिस सभी संभावित पहलुओं पर जांच कर रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही मामले का खुलासा कर हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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Published on:

29 Mar 2026 10:13 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / घर में आधी रात घूसे हमलावर, मजदूर की गला रेत कर दी हत्या, बगल में सो रहे थे पत्नी और बच्चे

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