Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अमरोहा

अमरोहा में ‘हाई-वोल्टेज’ ड्रामा! फिल्मी अंदाज में भागे बदमाश, पुलिस ने की घेराबंदी, बेखौफ अपराधी चकमा देकर फरार

Amroha News: यूपी के अमरोहा में दिनदहाड़े पुलिस और कार सवार बदमाशों के बीच फिल्मी अंदाज में मुठभेड़ हुई। पुलिस ने जाम में फंसी कार के शीशे तोड़े, लेकिन बदमाश गाड़ियों को टक्कर मारते हुए फरार हो गए।

2 min read

अमरोहा

image

Mohd Danish

Sep 29, 2025

amroha criminals police encounter escaped car chase

अमरोहा में 'हाई-वोल्टेज' ड्रामा! Image Source - 'X' @abcnewsmedia

Amroha Crime News: अमरोहा जिले में सोमवार दोपहर के समय फिल्मी अंदाज में कार सवार बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ देखने को मिली। पुलिस ने बदमाशों की गाड़ी को घेर लिया और डंडों से कार पर प्रहार करते हुए शीशे तोड़ दिए। लेकिन, इसके बावजूद बदमाश गाड़ियों को टक्कर मारते हुए फरार हो गए।

फरार होते वक्त कई वाहनों को मारी टक्कर

भागने की कोशिश में बदमाशों ने न सिर्फ ट्रैफिक का फायदा उठाया बल्कि रास्ते में एक फौजी की कार और दो बाइक सवारों को भी टक्कर मार दी। पूरा घटनाक्रम आसपास की दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया, जिससे पुलिस अब बदमाशों की पहचान जुटाने में लगी है।

पुलिस को पहले ही मिल गई थी सूचना

एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि एसओजी (स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप) को इनपुट मिला था कि दिल्ली नंबर की कार में सवार बदमाश कोई बड़ी वारदात करने वाले हैं। इस सूचना पर ब्रजघाट से ही पुलिस एक्टिव हो गई थी। उधर, पुलिस की हलचल की भनक बदमाशों को भी लग चुकी थी।

पुलिस को चकमा देने के लिए तीन बार बदली कार

पुलिस से बचने के लिए बदमाशों ने 12 किलोमीटर के रास्ते में तीन बार कार बदली। जब उनकी गाड़ी गजरौला शहर के चौपला पेट्रोल पंप के पास जाम में फंस गई, तो सादी वर्दी में पुलिसकर्मी लाठियां लेकर गाड़ी के पास पहुंचे और उन्हें पकड़ने की कोशिश की।

5 फीट की जगह से कार निकाल भाग निकले बदमाश

गाड़ी का दरवाजा न खोलने पर पुलिस ने जब कार के शीशे तोड़े तो बदमाशों ने अचानक फिल्मी स्टाइल में गाड़ी को घुमाकर महज 4-5 फीट की जगह से निकाल लिया और फरार हो गए। इस दौरान उन्होंने कई गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचाया।

एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि बदमाशों को पकड़ने के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं और लगातार तलाश की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

29 Sept 2025 09:48 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / अमरोहा में ‘हाई-वोल्टेज’ ड्रामा! फिल्मी अंदाज में भागे बदमाश, पुलिस ने की घेराबंदी, बेखौफ अपराधी चकमा देकर फरार

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

अमरोहा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

चित्रकार ने भारत-पाक एशिया कप फाइनल पर कोयले से बनाई भव्य पेंटिंग, लिखा- भारत के शेर पाकिस्तान को करेंगे ढेर

amroha artist juheb khan paints india vs pakistan asia cup final
अमरोहा

देर रात दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर गूंजी चीखें! रोडवेज बस और ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर, बस चालक की मौत, 20 यात्री घायल

delhi lucknow highway roadways bus tractor trolley accident driver dead 20 passengers injured
अमरोहा

किसी की पत्नी किसी के साथ; गेस्ट हाउस में चल रहा था गंदा खेल! रंगेहाथों पकड़े गए

wife caught with lover guesthouse amroha husband police
अमरोहा

अमरोहा में सड़कों पर उतरे डीएम-एसपी! संवेदनशील क्षेत्रों का किया पैदल निरीक्षण, दीपावली से पहले प्रशासन का सख्त

amroha dm sp patrol festival security inspection
अमरोहा

UP News: ससुराल की जगह अस्पताल पहुंच गया दूल्हा, बारात में दर्जनों युवकों ने किया हमला, जानें पूरा मामला

groom attacked before wedding hospitalized barati fight UP
अमरोहा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.