अमरोहा में ‘हाई-वोल्टेज’ ड्रामा! फिल्मी अंदाज में भागे बदमाश, पुलिस ने की घेराबंदी, बेखौफ अपराधी चकमा देकर फरार

Amroha Crime News: अमरोहा जिले में सोमवार दोपहर के समय फिल्मी अंदाज में कार सवार बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ देखने को मिली। पुलिस ने बदमाशों की गाड़ी को घेर लिया और डंडों से कार पर प्रहार करते हुए शीशे तोड़ दिए। लेकिन, इसके बावजूद बदमाश गाड़ियों को टक्कर मारते हुए फरार हो गए।