अमरोहा में ‘हाई-वोल्टेज’ ड्रामा! फिल्मी अंदाज में भागे बदमाश, पुलिस ने की घेराबंदी, बेखौफ अपराधी चकमा देकर फरार

अमरोहा में 'हाई-वोल्टेज' ड्रामा!
Amroha Crime News: अमरोहा जिले में सोमवार दोपहर के समय फिल्मी अंदाज में कार सवार बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ देखने को मिली। पुलिस ने बदमाशों की गाड़ी को घेर लिया और डंडों से कार पर प्रहार करते हुए शीशे तोड़ दिए। लेकिन, इसके बावजूद बदमाश गाड़ियों को टक्कर मारते हुए फरार हो गए।
भागने की कोशिश में बदमाशों ने न सिर्फ ट्रैफिक का फायदा उठाया बल्कि रास्ते में एक फौजी की कार और दो बाइक सवारों को भी टक्कर मार दी। पूरा घटनाक्रम आसपास की दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया, जिससे पुलिस अब बदमाशों की पहचान जुटाने में लगी है।
एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि एसओजी (स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप) को इनपुट मिला था कि दिल्ली नंबर की कार में सवार बदमाश कोई बड़ी वारदात करने वाले हैं। इस सूचना पर ब्रजघाट से ही पुलिस एक्टिव हो गई थी। उधर, पुलिस की हलचल की भनक बदमाशों को भी लग चुकी थी।
पुलिस से बचने के लिए बदमाशों ने 12 किलोमीटर के रास्ते में तीन बार कार बदली। जब उनकी गाड़ी गजरौला शहर के चौपला पेट्रोल पंप के पास जाम में फंस गई, तो सादी वर्दी में पुलिसकर्मी लाठियां लेकर गाड़ी के पास पहुंचे और उन्हें पकड़ने की कोशिश की।
गाड़ी का दरवाजा न खोलने पर पुलिस ने जब कार के शीशे तोड़े तो बदमाशों ने अचानक फिल्मी स्टाइल में गाड़ी को घुमाकर महज 4-5 फीट की जगह से निकाल लिया और फरार हो गए। इस दौरान उन्होंने कई गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचाया।
एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि बदमाशों को पकड़ने के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं और लगातार तलाश की जा रही है।
अमरोहा
