Amroha News: दलित परिवार पर दबंगों का हमला! चार महिलाएं घायल, गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात

Amroha dalit family attack 4 women injured fight video: यूपी के अमरोहा जिले के धनोरा थाना क्षेत्र के आजमपुर गांव में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। विवाद की शुरुआत बाढ़ के पानी में नहाने के दौरान हुई मामूली कहासुनी से हुई, लेकिन यह बात देखते-ही-देखते खूनी संघर्ष में बदल गई।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर ईंट-पत्थर और लाठी-डंडों से हमला कर दिया। इस दौरान दबंगों ने दलित परिवार के सदस्यों को बेरहमी से पीटा और महिलाओं को भी नहीं बख्शा। मारपीट में घायल चारों महिलाओं को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है।
घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट होती हुई स्पष्ट दिखाई दे रही है। वीडियो वायरल होते ही गांव में तनाव फैल गया और अफरातफरी का माहौल बन गया।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस घटना ने एक बार फिर ग्रामीण क्षेत्रों में पुरानी रंजिशों के कारण होने वाली हिंसक घटनाओं की गंभीरता को उजागर कर दिया है। फिलहाल, गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि माहौल शांत रहे।