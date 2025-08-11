11 अगस्त 2025,

अमरोहा

Amroha News: दलित परिवार पर दबंगों का हमला! चार महिलाएं घायल, गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात

Amroha News Today In Hindi: अमरोहा जिले के आजमपुर गांव में बाढ़ के पानी में नहाने को लेकर पुरानी रंजिश भड़क गई, जिससे दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। दबंगों के हमले में दलित परिवार की चार महिलाएं घायल हुईं हैं।

अमरोहा

Mohd Danish

Aug 11, 2025

amroha dalit family attack 4 women injured fight video
Amroha News: दलित परिवार पर दबंगों का हमला! Image Source - Social Media

Amroha dalit family attack 4 women injured fight video: यूपी के अमरोहा जिले के धनोरा थाना क्षेत्र के आजमपुर गांव में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। विवाद की शुरुआत बाढ़ के पानी में नहाने के दौरान हुई मामूली कहासुनी से हुई, लेकिन यह बात देखते-ही-देखते खूनी संघर्ष में बदल गई।

ईंट-पत्थर और लाठी-डंडों से हमला

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर ईंट-पत्थर और लाठी-डंडों से हमला कर दिया। इस दौरान दबंगों ने दलित परिवार के सदस्यों को बेरहमी से पीटा और महिलाओं को भी नहीं बख्शा। मारपीट में घायल चारों महिलाओं को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है।

घटना का वीडियो वायरल, गांव में तनाव

घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट होती हुई स्पष्ट दिखाई दे रही है। वीडियो वायरल होते ही गांव में तनाव फैल गया और अफरातफरी का माहौल बन गया।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

गांव में तैनात हुआ अतिरिक्त पुलिस बल

इस घटना ने एक बार फिर ग्रामीण क्षेत्रों में पुरानी रंजिशों के कारण होने वाली हिंसक घटनाओं की गंभीरता को उजागर कर दिया है। फिलहाल, गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि माहौल शांत रहे।

11 Aug 2025 06:10 pm

Amroha News: दलित परिवार पर दबंगों का हमला! चार महिलाएं घायल, गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात

