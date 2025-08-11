Amroha News: दलित परिवार पर दबंगों का हमला! चार महिलाएं घायल, गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात

Amroha dalit family attack 4 women injured fight video: यूपी के अमरोहा जिले के धनोरा थाना क्षेत्र के आजमपुर गांव में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। विवाद की शुरुआत बाढ़ के पानी में नहाने के दौरान हुई मामूली कहासुनी से हुई, लेकिन यह बात देखते-ही-देखते खूनी संघर्ष में बदल गई।