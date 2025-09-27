Patrika LogoSwitch to English

अमरोहा

अमरोहा में सड़कों पर उतरे डीएम-एसपी! संवेदनशील क्षेत्रों का किया पैदल निरीक्षण, दीपावली से पहले प्रशासन का सख्त

Amroha News: यूपी के अमरोहा जिले में डीएम निधि गुप्ता वत्स और एसपी अमित आनंद ने आगामी त्योहारों को लेकर शहर का पैदल भ्रमण कर सुरक्षा और शांति व्यवस्था का जायजा लिया।

अमरोहा

Mohd Danish

Sep 27, 2025

अमरोहा में सड़कों पर उतरे डीएम-एसपी! Image Source - 'FB' @AmrohaPolice

DM SP patrol festival security inspection in Amroha: अमरोहा जिले में आगामी शारदीय नवरात्र, रामनवमी, दुर्गा पूजा, दशहरा और दीपावली पर्वों को लेकर जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स और पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने शनिवार को शहर का पैदल भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने कानून एवं शांति व्यवस्था की वास्तविक स्थिति का निरीक्षण किया और शहर में अतिरिक्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

संवेदनशील क्षेत्रों का किया निरीक्षण

डीएम और एसपी ने शाह विलायत, जामा मस्जिद रोड, जामा मस्जिद, मोहल्ला नल, टीपी नगर चौराहा, मोहल्ला दानिश मंदान, पुलिस चौकी कोट, पुरानी तहसील, कोट चौराहा, नगर पालिका कार्यालय और आर्य समाज मंदिर चौराहे सहित कई प्रमुख और संवेदनशील स्थानों का निरीक्षण किया। उनके साथ सुरक्षा अधिकारियों और स्थानीय पुलिस की टीम भी मौजूद रही।

स्थानीय लोगों से किया संवाद

अधिकारियों ने स्थानीय नागरिकों से बात की और उन्हें अफवाहों पर ध्यान न देने तथा आपसी भाईचारे के साथ पर्व मनाने की अपील की। उन्होंने बताया कि त्योहारों के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

अधीनस्थ अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

डीएम और एसपी ने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए, गश्त बढ़ाई जाए और किसी भी अफवाह या अप्रिय घटना पर तुरंत कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि शहर में पर्याप्त पुलिस बल तैनात है और पूरे शहर में शांति व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।

नागरिकों से पर्वों को शांतिपूर्ण मनाने का आग्रह

अधिकारियों ने आमजन से अपील की कि वे पर्वों को आपसी भाईचारे और सहयोग के साथ मनाएं। उन्होंने कहा कि प्रशासन और पुलिस का प्रयास है कि सभी पर्व सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हों, ताकि नागरिकों को कोई असुविधा न हो।

Published on:

27 Sept 2025 05:59 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / अमरोहा में सड़कों पर उतरे डीएम-एसपी! संवेदनशील क्षेत्रों का किया पैदल निरीक्षण, दीपावली से पहले प्रशासन का सख्त

