अमरोहा में सड़कों पर उतरे डीएम-एसपी! संवेदनशील क्षेत्रों का किया पैदल निरीक्षण, दीपावली से पहले प्रशासन का सख्त

DM SP patrol festival security inspection in Amroha: अमरोहा जिले में आगामी शारदीय नवरात्र, रामनवमी, दुर्गा पूजा, दशहरा और दीपावली पर्वों को लेकर जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स और पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने शनिवार को शहर का पैदल भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने कानून एवं शांति व्यवस्था की वास्तविक स्थिति का निरीक्षण किया और शहर में अतिरिक्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
डीएम और एसपी ने शाह विलायत, जामा मस्जिद रोड, जामा मस्जिद, मोहल्ला नल, टीपी नगर चौराहा, मोहल्ला दानिश मंदान, पुलिस चौकी कोट, पुरानी तहसील, कोट चौराहा, नगर पालिका कार्यालय और आर्य समाज मंदिर चौराहे सहित कई प्रमुख और संवेदनशील स्थानों का निरीक्षण किया। उनके साथ सुरक्षा अधिकारियों और स्थानीय पुलिस की टीम भी मौजूद रही।
अधिकारियों ने स्थानीय नागरिकों से बात की और उन्हें अफवाहों पर ध्यान न देने तथा आपसी भाईचारे के साथ पर्व मनाने की अपील की। उन्होंने बताया कि त्योहारों के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
डीएम और एसपी ने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए, गश्त बढ़ाई जाए और किसी भी अफवाह या अप्रिय घटना पर तुरंत कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि शहर में पर्याप्त पुलिस बल तैनात है और पूरे शहर में शांति व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।
अधिकारियों ने आमजन से अपील की कि वे पर्वों को आपसी भाईचारे और सहयोग के साथ मनाएं। उन्होंने कहा कि प्रशासन और पुलिस का प्रयास है कि सभी पर्व सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हों, ताकि नागरिकों को कोई असुविधा न हो।