अमरोहा में सड़कों पर उतरे डीएम-एसपी! संवेदनशील क्षेत्रों का किया पैदल निरीक्षण, दीपावली से पहले प्रशासन का सख्त

DM SP patrol festival security inspection in Amroha: अमरोहा जिले में आगामी शारदीय नवरात्र, रामनवमी, दुर्गा पूजा, दशहरा और दीपावली पर्वों को लेकर जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स और पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने शनिवार को शहर का पैदल भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने कानून एवं शांति व्यवस्था की वास्तविक स्थिति का निरीक्षण किया और शहर में अतिरिक्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।