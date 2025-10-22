Patrika LogoSwitch to English

रंजिश, शराब और गोली की गूंज! अमरोहा में किसान की हत्या से मचा हड़कंप, दो गिरफ्तार लेकिन बाकी आरोपी अब भी फरार

Amroha Murder News: यूपी के अमरोहा में शराब पार्टी के दौरान पुरानी रंजिश में किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है, जबकि परिजन अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं।

2 min read

अमरोहा

image

Mohd Danish

Oct 22, 2025

amroha farmer murder case police arrest two others absconding

रंजिश, शराब और गोली की गूंज! AI Generated Image

Farmer Murder News Amroha: अमरोहा जिले के देहात थाना क्षेत्र में 12 अक्टूबर की रात उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक किसान की शराब पार्टी के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान भूरे सिंह के रूप में हुई, जो अपने कुछ परिचितों के साथ कांठ रोड स्थित एक पार्टी में शामिल था।

दो आरोपी जेल भेजे गए, बाकी की तलाश में जुटी पुलिस

मामले में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए 16 अक्टूबर को कांठ बाईपास रोड के पास से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ये गिरफ्तारी सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से हुई।
पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी नौगांवा सादात के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने यह कार्रवाई की। हालांकि, परिजनों का कहना है कि घटना में शामिल अन्य आरोपी अब भी फरार हैं और पुलिस को जल्द सभी को गिरफ्तार करना चाहिए।

पुरानी रंजिश से उपजा खून-खराबा

पुलिस पूछताछ में सामने आया कि हत्या की जड़ें पुरानी रंजिश में थीं। वर्ष 2016 में दोनों पक्षों के बीच जानलेवा हमले (धारा 307 आईपीसी) का मामला दर्ज हुआ था, जो बाद में आपसी समझौते से खत्म हुआ।

लेकिन 12 अक्टूबर की रात शराब के नशे में पार्टी के दौरान मृतक भूरे सिंह ने आरोपियों को ताने मार दिए कि पहले भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, आगे भी नहीं कर पाओगे। इस बात से गुस्साए अभियुक्त अनुज, हरविंद्र, मनोज और अन्य ने मौके पर ही हत्या की साजिश रच डाली। कुछ ही देर बाद अनुज ने तमंचे से गोली चलाकर भूरे सिंह की जान ले ली।

इंसाफ की मांग पर अड़े परिजन

हत्या के बाद से भूरे सिंह के परिजन न्याय की मांग में लगातार पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के संपर्क में हैं। बुधवार को वे पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और अन्य आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की।

पुलिस अधीक्षक ने उन्हें जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन परिजनों ने चेतावनी दी कि अगर सभी आरोपियों को जल्द नहीं पकड़ा गया, तो वे 7 नवंबर को मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर इंसाफ की गुहार लगाएंगे।

Updated on:

22 Oct 2025 11:28 pm

Published on:

22 Oct 2025 11:27 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / रंजिश, शराब और गोली की गूंज! अमरोहा में किसान की हत्या से मचा हड़कंप, दो गिरफ्तार लेकिन बाकी आरोपी अब भी फरार

