रंजिश, शराब और गोली की गूंज! अमरोहा में किसान की हत्या से मचा हड़कंप, दो गिरफ्तार लेकिन बाकी आरोपी अब भी फरार

मामले में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए 16 अक्टूबर को कांठ बाईपास रोड के पास से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ये गिरफ्तारी सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से हुई।

पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी नौगांवा सादात के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने यह कार्रवाई की। हालांकि, परिजनों का कहना है कि घटना में शामिल अन्य आरोपी अब भी फरार हैं और पुलिस को जल्द सभी को गिरफ्तार करना चाहिए।