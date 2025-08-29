Patrika LogoSwitch to English

अमरोहा

UP News: पिता की हैवानियत! एक महीने के मासूम बेटे पर बरसाई बेल्ट, खून से लथपथ अस्पताल पहुंचा शिशु

UP News Today In Hindi: यूपी के अमरोहा से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां शराब के नशे में धुत एक पिता ने पत्नी और महज एक महीने के मासूम बेटे को बेल्ट से बेरहमी से पीटा। बच्चे के कान से खून बहने लगा और उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया।

अमरोहा

Mohd Danish

Aug 29, 2025

amroha father beats one month old baby up
UP News: पिता की हैवानियत! AI Generated Image

Father beats one month old baby amroha in UP: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव रखेड़ा से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। बुधवार देर शाम शराब के नशे में चूर एक पिता ने क्रूरता की सारी सीमाएं लांघ दीं। आरोपी ने न केवल अपनी पत्नी को बेल्ट से बुरी तरह पीटा बल्कि उसकी गोद में सोए महज एक महीने के मासूम बेटे पर भी बेरहमी से बेल्ट बरसाईं।

मासूम की हालत बिगड़ी, कान से बहा खून

पीटाई की इस हैवानियत से मासूम के कान से खून बहने लगा और उसकी हालत बिगड़ गई। चीख-पुकार सुनकर गांव के लोग घर के बाहर इकट्ठा हो गए। गंभीर रूप से घायल बच्चे को ग्रामीणों की मदद से तत्काल एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के मुताबिक, बच्चे की स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर है, लेकिन उसे लगातार निगरानी में रखा गया है।

पत्नी के विरोध पर फूटा गुस्सा

जानकारी के अनुसार, गांव रखेड़ा निवासी राकेश शराब पीने का आदी है। परिजनों ने बताया कि वह अक्सर नशे में धुत होकर घर लौटता और मारपीट करता है। बुधवार की शाम भी जब वह शराब के नशे में घर पहुंचा तो पत्नी धनवती ने उसके खिलाफ विरोध जताया। गुस्से में आकर राकेश ने पत्नी पर बेल्ट से हमला कर दिया। इस दौरान गोद में सो रहा मासूम बेटा भी उसकी चपेट में आ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया।

भीड़ देख भागा आरोपी

घटना के बाद जैसे ही गांव वालों की भीड़ मौके पर जुटी, आरोपी राकेश वहां से फरार हो गया। इधर, घायल बेटे और पीड़िता को अस्पताल ले जाया गया। जानकारी मिलते ही धनवती के मायके वाले भी वहां पहुंच गए। पीड़िता ने मामले की शिकायत पुलिस को दी है।

आरोपी पर होगी सख्त कार्रवाई

प्रभारी निरीक्षक प्रेमपाल सिंह ने बताया कि पुलिस ने तहरीर प्राप्त कर ली है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। फरार आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

29 Aug 2025 02:45 pm

29 Aug 2025 02:44 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / UP News: पिता की हैवानियत! एक महीने के मासूम बेटे पर बरसाई बेल्ट, खून से लथपथ अस्पताल पहुंचा शिशु

