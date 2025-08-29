UP News: पिता की हैवानियत! एक महीने के मासूम बेटे पर बरसाई बेल्ट, खून से लथपथ अस्पताल पहुंचा शिशु

जानकारी के अनुसार, गांव रखेड़ा निवासी राकेश शराब पीने का आदी है। परिजनों ने बताया कि वह अक्सर नशे में धुत होकर घर लौटता और मारपीट करता है। बुधवार की शाम भी जब वह शराब के नशे में घर पहुंचा तो पत्नी धनवती ने उसके खिलाफ विरोध जताया। गुस्से में आकर राकेश ने पत्नी पर बेल्ट से हमला कर दिया। इस दौरान गोद में सो रहा मासूम बेटा भी उसकी चपेट में आ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया।