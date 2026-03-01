यूपी के इस जिले में गैस संकट से हाहाकार: सिलिंडर के लिए सड़कों पर उतरे लोग, उपभोक्ताओं ने लगाया जाम

यूपी के इस जिले में गैस संकट से हाहाकार..
Gas Cylinder Shortage Amroha: यूपी के अमरोहा जिले में रसोई गैस सिलिंडरों की लगातार बनी किल्लत अब बड़े जनआंदोलन का रूप लेती जा रही है। बुधवार सुबह से ही जिले के विभिन्न इलाकों में गैस एजेंसियों के बाहर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों को घंटों इंतजार करने के बावजूद गैस सिलिंडर नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे नाराज उपभोक्ताओं ने कई स्थानों पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालात को देखते हुए पुलिस को मौके पर तैनात करना पड़ा।
हसनपुर क्षेत्र में गैस की कमी से परेशान लोगों ने बाईपास मार्ग पर जाम लगा दिया, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। सैकड़ों वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद प्रदर्शनकारियों को समझाकर जाम खुलवाया, जिसके बाद यातायात व्यवस्था धीरे-धीरे सामान्य हो सकी।
गैस एजेंसियों पर सुबह से ही लंबी-लंबी कतारें लग रही हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि वे कई घंटों तक लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन उनकी बारी आने तक गैस खत्म हो जाती है। कई लोग बिना सिलिंडर लिए ही मायूस होकर लौटने को मजबूर हैं। इस स्थिति ने आम जनता के रोजमर्रा के जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है।
उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया है कि एजेंसियों द्वारा केवाईसी के नाम पर अनावश्यक परेशान किया जा रहा है। इसके साथ ही बुकिंग के बावजूद समय पर सिलिंडर की होम डिलीवरी नहीं हो रही, जिससे लोगों को बार-बार एजेंसी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। इन समस्याओं ने लोगों के गुस्से को और भड़का दिया है।
हसनपुर क्षेत्र में पिछले पंद्रह दिनों के भीतर यह तीसरी बार है जब लोगों ने गैस किल्लत को लेकर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया है। यह स्थिति केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि गजरौला, मंडी धनौरा, बछरायूं, नौगावां सादात और जोया सहित लगभग पूरे जिले में यही हालात बने हुए हैं।
जोया क्षेत्र में गैस एजेंसी पर बुकिंग कराने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। यहां स्थिति इतनी खराब हो गई कि लोगों के बीच धक्का-मुक्की और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। उपभोक्ताओं का कहना है कि वे अपने जरूरी काम छोड़कर गैस लेने के लिए मजबूर हैं, लेकिन व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है।
गैस बुकिंग की ऑनलाइन व्यवस्था भी लोगों की परेशानी का बड़ा कारण बन गई है। मोबाइल एप और ऑनलाइन माध्यम से बुकिंग नहीं हो पा रही है। उपभोक्ताओं को ओटीपी न आने या सर्वर डाउन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे घर बैठे बुकिंग करना मुश्किल हो गया है। इस वजह से ग्रामीण क्षेत्रों के लोग बड़ी संख्या में सीधे एजेंसियों पर पहुंच रहे हैं।
लगातार बढ़ रही गैस किल्लत और लोगों का आक्रोश प्रशासन के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। यदि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में स्थिति और अधिक बिगड़ सकती है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन हालात को नियंत्रित करने में जुटे हुए हैं, लेकिन स्थायी समाधान की मांग लगातार तेज होती जा रही है।
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