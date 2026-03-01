यूपी के इस जिले में गैस संकट से हाहाकार: सिलिंडर के लिए सड़कों पर उतरे लोग, उपभोक्ताओं ने लगाया जाम

Gas Cylinder Shortage Amroha: यूपी के अमरोहा जिले में रसोई गैस सिलिंडरों की लगातार बनी किल्लत अब बड़े जनआंदोलन का रूप लेती जा रही है। बुधवार सुबह से ही जिले के विभिन्न इलाकों में गैस एजेंसियों के बाहर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों को घंटों इंतजार करने के बावजूद गैस सिलिंडर नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे नाराज उपभोक्ताओं ने कई स्थानों पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालात को देखते हुए पुलिस को मौके पर तैनात करना पड़ा।