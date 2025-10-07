वीडियो कॉल पर ब्लैकमेलिंग का खौफनाक खेल, तीन दरिंदों ने छात्रा की जिंदगी को किया तबाह, पुलिस ने इस तरह सिखाया सबक

वीडियो कॉल पर ब्लैकमेलिंग का खौफनाक खेल | Image Source - 'X'
Girl blackmail video call sexual exploitation in up news: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां तीन युवकों ने एक छात्रा की जिंदगी से खेलने की कोशिश की। आरोप है कि बिन्नू कुमार, चंद किरन और विपिन ने छात्रा को वीडियो कॉल के जरिए अश्लील हरकत करने के लिए मजबूर किया और लगातार मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया।
युवती ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि लगभग 5 महीने पहले जब वह घर में नहा रही थी, तब तीनों आरोपियों ने उसकी आपत्तिजनक स्थिति में वीडियो बना लिया। इसके बाद आरोपियों ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर छात्रा से 30 हजार रुपये ऐंठे। यह वीडियो कॉल और धमकी की प्रक्रिया पिछले 5 महीने से चल रही थी।
पीड़िता का आरोप है कि आरोपी लगातार उसका पीछा कर रहे थे और उसे धमकी दे रहे थे कि अगर उसने किसी को बताया तो उसे जान से मार दिया जाएगा। आरोपी वीडियो कॉल के जरिए उसे अश्लील हरकत करने के लिए कहते थे और शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालते थे।
युवती ने बताया कि जब उसने अपने भाई और परिवार को पूरा मामला बताया, तब भी आरोपियों ने परिवार को जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान छात्रा और उसके परिवार में दहशत का माहौल बन गया।
रहरा थाना पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत केस दर्ज किया। थानाध्यक्ष अतवीर सिंह चौहान ने बताया कि तीनों आरोपी बिन्नू कुमार, चंद किरन और विपिन कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई तेज की जा रही है।
