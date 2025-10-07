Patrika LogoSwitch to English

अमरोहा

वीडियो कॉल पर ब्लैकमेलिंग का खौफनाक खेल, तीन दरिंदों ने छात्रा की जिंदगी को किया तबाह, पुलिस ने इस तरह सिखाया सबक

UP News: अमरोहा में तीन युवकों ने एक छात्रा का वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया और वीडियो कॉल के जरिए लगातार अश्लील हरकत करने के लिए मजबूर किया। पुलिस ने तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

2 min read

अमरोहा

image

Mohd Danish

Oct 07, 2025

amroha girl blackmail video call sexual exploitation case up news

वीडियो कॉल पर ब्लैकमेलिंग का खौफनाक खेल | Image Source - 'X'

Girl blackmail video call sexual exploitation in up news: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां तीन युवकों ने एक छात्रा की जिंदगी से खेलने की कोशिश की। आरोप है कि बिन्नू कुमार, चंद किरन और विपिन ने छात्रा को वीडियो कॉल के जरिए अश्लील हरकत करने के लिए मजबूर किया और लगातार मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया।

5 महीने पहले की गई थी वीडियो की शूटिंग

युवती ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि लगभग 5 महीने पहले जब वह घर में नहा रही थी, तब तीनों आरोपियों ने उसकी आपत्तिजनक स्थिति में वीडियो बना लिया। इसके बाद आरोपियों ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर छात्रा से 30 हजार रुपये ऐंठे। यह वीडियो कॉल और धमकी की प्रक्रिया पिछले 5 महीने से चल रही थी।

युवती पर लगातार बनाया दबाव, जान से मारने की दी धमकी

पीड़िता का आरोप है कि आरोपी लगातार उसका पीछा कर रहे थे और उसे धमकी दे रहे थे कि अगर उसने किसी को बताया तो उसे जान से मार दिया जाएगा। आरोपी वीडियो कॉल के जरिए उसे अश्लील हरकत करने के लिए कहते थे और शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालते थे।

परिजन को भी दी धमकी

युवती ने बताया कि जब उसने अपने भाई और परिवार को पूरा मामला बताया, तब भी आरोपियों ने परिवार को जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान छात्रा और उसके परिवार में दहशत का माहौल बन गया।

पुलिस ने तुरंत की कार्रवाई, तीनों आरोपी गिरफ्तार

रहरा थाना पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत केस दर्ज किया। थानाध्यक्ष अतवीर सिंह चौहान ने बताया कि तीनों आरोपी बिन्नू कुमार, चंद किरन और विपिन कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई तेज की जा रही है।

Published on:

07 Oct 2025 01:13 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / वीडियो कॉल पर ब्लैकमेलिंग का खौफनाक खेल, तीन दरिंदों ने छात्रा की जिंदगी को किया तबाह, पुलिस ने इस तरह सिखाया सबक

