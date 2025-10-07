वीडियो कॉल पर ब्लैकमेलिंग का खौफनाक खेल, तीन दरिंदों ने छात्रा की जिंदगी को किया तबाह, पुलिस ने इस तरह सिखाया सबक

Girl blackmail video call sexual exploitation in up news: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां तीन युवकों ने एक छात्रा की जिंदगी से खेलने की कोशिश की। आरोप है कि बिन्नू कुमार, चंद किरन और विपिन ने छात्रा को वीडियो कॉल के जरिए अश्लील हरकत करने के लिए मजबूर किया और लगातार मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया।