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अमरोहा

खेलते-खेलते मौत के कुएं में गिरी 5 साल की मासूम, 200 मीटर दूर जंगल में मिला शव, परिवार में मचा कोहराम

Amroha News: यूपी के अमरोहा के सैद नगली क्षेत्र से दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया, जहां खेलते-खेलते 5 साल की मासूम बच्ची जंगल में स्थित खुले ट्यूबवेल के कुएं में गिरकर डूब गई।

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अमरोहा

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Aman Pandey

Mar 25, 2026

amroha girl falls into well dies

खेलते-खेलते मौत के कुएं में गिरी 5 साल की मासूम | AI Generated Image

Girl falls into well dies Amroha: अमरोहा जिले के सैद नगली थाना क्षेत्र के एक गांव में बुधवार को ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। खेलते-खेलते एक 5 वर्षीय मासूम बच्ची जंगल की ओर चली गई और वहां स्थित एक खुले ट्यूबवेल के कुएं में गिरकर उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और गांव में शोक की लहर दौड़ गई। हर किसी की आंखें नम हैं और लोग इस हादसे को याद कर सिहर उठते हैं।

खेलते-खेलते जंगल की ओर पहुंची बच्ची

गांव ढक्का मोड़ उर्फ अल्लीपुर भूड़ शर्की निवासी अकरम की 5 वर्षीय बेटी जिया घर के पास अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी। खेल के दौरान वह धीरे-धीरे करीब 200 मीटर दूर जंगल की ओर चली गई। वहां एक ट्यूबवेल का कुआं मौजूद था, जिसके आसपास कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं थे। खेलते-खेलते वह उसी कुएं के पास पहुंच गई, जहां यह हादसा हो गया।

अचानक बिगड़ा संतुलन, कुएं में गिरी मासूम

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, खेलते समय जिया का संतुलन अचानक बिगड़ गया और वह सीधे कुएं में जा गिरी। कुएं में पानी काफी गहरा था, जिससे वह बाहर नहीं निकल सकी। कुछ ही पलों में वह पानी में डूब गई और उसकी सांसें थम गईं। यह पूरा घटनाक्रम इतना तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला।

तलाश के बाद कुएं में मिला शव

जब काफी देर तक जिया घर वापस नहीं लौटी तो परिजनों को चिंता हुई और उन्होंने उसकी तलाश शुरू की। आसपास के इलाकों में खोजबीन के बाद जब वे कुएं के पास पहुंचे और अंदर झांका, तो वहां बच्ची का शव दिखाई दिया। यह दृश्य देखते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई और माहौल गमगीन हो गया।

बचाने की कोशिशें रहीं नाकाम

परिजनों ने तुरंत कुएं में उतरकर बच्ची को बाहर निकाला और उसे बचाने की हरसंभव कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिया की मौत हो चुकी थी। यह देख परिवार के लोग बेसुध हो गए और रो-रोकर उनका बुरा हाल हो गया। गांव के लोग भी इस दर्दनाक मंजर को देखकर खुद को संभाल नहीं पाए।

गांव में शोक, सुरक्षा पर उठे सवाल

इस हादसे के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। जिया अपने भाई-बहनों में सबसे छोटी थी और उसकी असमय मौत ने सभी को झकझोर दिया है। परिजनों ने बिना किसी कानूनी कार्रवाई के अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं, इस घटना ने ग्रामीण क्षेत्रों में खुले कुओं की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके।

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Published on:

25 Mar 2026 11:22 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / खेलते-खेलते मौत के कुएं में गिरी 5 साल की मासूम, 200 मीटर दूर जंगल में मिला शव, परिवार में मचा कोहराम

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