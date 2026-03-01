खेलते-खेलते मौत के कुएं में गिरी 5 साल की मासूम, 200 मीटर दूर जंगल में मिला शव, परिवार में मचा कोहराम

Girl falls into well dies Amroha: अमरोहा जिले के सैद नगली थाना क्षेत्र के एक गांव में बुधवार को ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। खेलते-खेलते एक 5 वर्षीय मासूम बच्ची जंगल की ओर चली गई और वहां स्थित एक खुले ट्यूबवेल के कुएं में गिरकर उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और गांव में शोक की लहर दौड़ गई। हर किसी की आंखें नम हैं और लोग इस हादसे को याद कर सिहर उठते हैं।