UP News: प्रेमी संग पकड़े जाने के बाद टूटी रिश्तों की डोर! परिजनों की पिटाई से आहत युवती ने जहर खाकर दी जान

Girl suicide after caught with lover in UP: यूपी के अमरोहा देहात थाना क्षेत्र में एक बेहद दर्दनाक घटना ने पूरे गांव को सन्न कर दिया। एक 18 वर्षीय युवती जो कि पेशे से अध्यापक की बेटी थी, ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि युवती ने यह कदम तब उठाया जब उसे अपने प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में परिजनों ने पकड़ लिया।