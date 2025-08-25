UP News: प्रेमी संग पकड़े जाने के बाद टूटी रिश्तों की डोर! परिजनों की पिटाई से आहत युवती ने जहर खाकर दी जान

Girl suicide after caught with lover in UP: यूपी के अमरोहा देहात थाना क्षेत्र में एक बेहद दर्दनाक घटना ने पूरे गांव को सन्न कर दिया। एक 18 वर्षीय युवती जो कि पेशे से अध्यापक की बेटी थी, ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि युवती ने यह कदम तब उठाया जब उसे अपने प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में परिजनों ने पकड़ लिया।
ग्रामीणों के अनुसार, युवती का गांव के ही एक युवक से प्रेम संबंध चल रहा था। गुरुवार को दोनों को अचानक ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। यह घटना पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई और युवती के परिवार को सामाजिक रूप से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा।
युवती को पकड़े जाने के बाद परिजनों का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उन्होंने युवती की बेरहमी से पिटाई की। इस घटना से मानसिक रूप से आहत होकर युवती ने अपने ही घर में रखा जहरीला पदार्थ खा लिया।
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हुआ कि युवती की मौत जहरीला पदार्थ सेवन से हुई है।
सीओ अवधभान भदौरिया ने जानकारी दी कि मामले की गंभीरता को देखते हुए युवती की स्लाइड सुरक्षित रख ली गई है ताकि जरूरत पड़ने पर दुष्कर्म के एंगल से भी जांच हो सके। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू कर दी है।
पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने गमगीन माहौल में युवती का अंतिम संस्कार कर दिया। इस दर्दनाक घटना ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है। जहां एक तरफ युवती के परिवार पर मातम छाया हुआ है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों में इस तरह के मामलों को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं।