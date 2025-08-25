Patrika LogoSwitch to English

अमरोहा

UP News: प्रेमी संग पकड़े जाने के बाद टूटी रिश्तों की डोर! परिजनों की पिटाई से आहत युवती ने जहर खाकर दी जान

UP News Today Hindi: उत्तर प्रदेश के अमरोहा में प्रेम प्रसंग का दर्दनाक अंत हुआ। 18 वर्षीय युवती प्रेमी संग आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े जाने के बाद परिजनों की पिटाई से आहत होकर जहर खा लिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

अमरोहा

Mohd Danish

Aug 25, 2025

amroha girl suicide after caught with lover family beating in UP
UP News: प्रेमी संग पकड़े जाने के बाद टूटी रिश्तों की डोर! Image Source - Pexels

Girl suicide after caught with lover in UP: यूपी के अमरोहा देहात थाना क्षेत्र में एक बेहद दर्दनाक घटना ने पूरे गांव को सन्न कर दिया। एक 18 वर्षीय युवती जो कि पेशे से अध्यापक की बेटी थी, ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि युवती ने यह कदम तब उठाया जब उसे अपने प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में परिजनों ने पकड़ लिया।

प्रेम प्रसंग का खुलासा

ग्रामीणों के अनुसार, युवती का गांव के ही एक युवक से प्रेम संबंध चल रहा था। गुरुवार को दोनों को अचानक ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। यह घटना पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई और युवती के परिवार को सामाजिक रूप से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा।

ये भी पढ़ें

सस्ती पकौड़ी पड़ी भारी! बच्चों से बुजुर्ग तक लगे अस्पताल की लाइन में, 100 से ज्यादा लोग हुए मरीज
मुरादाबाद
moradabad phooldol mela food poisoning 100 people sick

परिजनों का गुस्सा और पिटाई

युवती को पकड़े जाने के बाद परिजनों का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उन्होंने युवती की बेरहमी से पिटाई की। इस घटना से मानसिक रूप से आहत होकर युवती ने अपने ही घर में रखा जहरीला पदार्थ खा लिया।

मौत की पुष्टि और पुलिस जांच

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हुआ कि युवती की मौत जहरीला पदार्थ सेवन से हुई है।

दुष्कर्म की आशंका पर जांच

सीओ अवधभान भदौरिया ने जानकारी दी कि मामले की गंभीरता को देखते हुए युवती की स्लाइड सुरक्षित रख ली गई है ताकि जरूरत पड़ने पर दुष्कर्म के एंगल से भी जांच हो सके। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू कर दी है।

अंतिम संस्कार और गांव का माहौल

पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने गमगीन माहौल में युवती का अंतिम संस्कार कर दिया। इस दर्दनाक घटना ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है। जहां एक तरफ युवती के परिवार पर मातम छाया हुआ है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों में इस तरह के मामलों को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं।

Published on:

25 Aug 2025 02:42 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / UP News: प्रेमी संग पकड़े जाने के बाद टूटी रिश्तों की डोर! परिजनों की पिटाई से आहत युवती ने जहर खाकर दी जान

