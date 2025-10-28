Patrika LogoSwitch to English

होटल में प्रेमिका संग रंगे हाथ पकड़ा गया पति, पत्नी ने चप्पलों से की पिटाई; चार बच्चों के बाप का पांच बच्चों की मां से अफेयर

Amroha News: उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक महिला ने अपने पति को होटल में प्रेमिका संग रंगे हाथ पकड़ लिया। गुस्से में उसने पति की चप्पलों से पिटाई कर दी। मामला डिडौली थाना क्षेत्र के होटल का है, जहां चार बच्चों के बाप का पांच बच्चों की मां से अफेयर चल रहा था।

अमरोहा

image

Mohd Danish

Oct 28, 2025

amroha husband caught with lover in hotel wife beats him with slippers

होटल में प्रेमिका संग रंगे हाथ पकड़ा गया पति | Image Source - Pexels

Husband caught with lover in hotel Amroha: यूपी के अमरोहा में मंगलवार को उस वक्त अफरातफरी मच गई जब एक महिला ने अपने पति को होटल के कमरे में प्रेमिका के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया। गुस्से से आगबबूला हुई महिला ने पति पर चप्पलों की बारिश कर दी। होटल के गलियारे में गूंजती चीख-पुकार सुनकर कर्मचारी और राहगीर मौके पर पहुंच गए। भीड़ के बीच महिला लगातार अपने पति को पीटती रही। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है, जिसमें महिला गुस्से में पति पर ताबड़तोड़ वार करती नजर आ रही है।

प्रेम कहानी जिसने गांव में मचाई हलचल

मामला अमरोहा जिले के डिडौली थाना क्षेत्र के पास हाईवे स्थित एक होटल का है। यहां हटव्वा पट्टी निवासी वसीम उर्फ मुखिया अपनी प्रेमिका को बाइक पर लेकर पहुंचा था। वसीम चार बच्चों का पिता है, जबकि उसकी प्रेमिका उसी गांव की पांच बच्चों की मां है। दोनों का अफेयर पिछले कई महीनों से चल रहा था और गांव में चर्चा का विषय बना हुआ था। बताया गया है कि पत्नी शहनाज को पति के फोन पर बातचीत से शक हुआ, जिसके बाद उसने पीछा करते हुए होटल तक पहुंचने का फैसला किया।

दरवाजा खोलो वरना तोड़ दूंगी- पत्नी की चेतावनी

होटल में दाखिल होकर शहनाज ने पति और उसकी प्रेमिका को ढूंढ निकाला। उसने कमरे के बाहर खड़े होकर आवाज लगाई, लेकिन अंदर से दरवाजा बंद कर लिया गया। अंदर से प्रेमिका की आवाज आई कि दरवाजा नहीं खोलेंगे। इस पर गुस्साई शहनाज ने धमकी दी कि अगर दरवाजा नहीं खुला तो तोड़ दूंगी। काफी देर की नोकझोंक के बाद पति वसीम ने दरवाजा खोला, लेकिन खुलते ही पत्नी का गुस्सा फट पड़ा। उसने पति पर चप्पलों और थप्पड़ों की बरसात कर दी और दुपट्टे से उसका गला कसने की भी कोशिश की।

पति भाग निकला, होटल में जुट गई भीड़

मारपीट के दौरान हंगामा बढ़ता चला गया और होटल में अफरातफरी मच गई। स्थानीय लोग और होटल कर्मचारी मौके पर पहुंचे, लेकिन महिला का गुस्सा थम नहीं रहा था। इसी बीच किसी तरह वसीम मौके से भागने में कामयाब हो गया। आसपास के लोगों ने दोनों महिलाओं को समझाने की कोशिश की और बाद में उन्हें शांत कर घर भेज दिया गया।

पुलिस ने मामले से पल्ला झाड़ा

घटना के बाद पूरे इलाके में चर्चा है कि यह होटल मुरादाबाद के एक सत्तारूढ़ दल से जुड़े नेता का बताया जा रहा है। इस वजह से पुलिस मामले में चुप्पी साधे हुए है। सीओ सिटी शक्ति सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें इस तरह की किसी घटना की जानकारी नहीं है। हालांकि, वीडियो सामने आने के बाद लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही।

Published on:

28 Oct 2025 09:26 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / होटल में प्रेमिका संग रंगे हाथ पकड़ा गया पति, पत्नी ने चप्पलों से की पिटाई; चार बच्चों के बाप का पांच बच्चों की मां से अफेयर

