होटल में प्रेमिका संग रंगे हाथ पकड़ा गया पति, पत्नी ने चप्पलों से की पिटाई; चार बच्चों के बाप का पांच बच्चों की मां से अफेयर

Husband caught with lover in hotel Amroha: यूपी के अमरोहा में मंगलवार को उस वक्त अफरातफरी मच गई जब एक महिला ने अपने पति को होटल के कमरे में प्रेमिका के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया। गुस्से से आगबबूला हुई महिला ने पति पर चप्पलों की बारिश कर दी। होटल के गलियारे में गूंजती चीख-पुकार सुनकर कर्मचारी और राहगीर मौके पर पहुंच गए। भीड़ के बीच महिला लगातार अपने पति को पीटती रही। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है, जिसमें महिला गुस्से में पति पर ताबड़तोड़ वार करती नजर आ रही है।