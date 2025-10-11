अवैध खनन पर अमरोहा एसपी का तगड़ा एक्शन! एसओ लाइन हाजिर, पांच पुलिसकर्मी सस्पेंड, महकमे में मचा हड़कंप

अमरोहा जिला गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसे होने के कारण अवैध रेत खनन का गढ़ बन चुका है। देहात क्षेत्र में मुनव्वरपुर चौकी के आसपास रेत खनन की घटनाएं अक्सर सामने आती रही हैं। इन पर रोक लगाने के लिए प्रशासन अब एक विशेष टास्क फोर्स गठित करने की तैयारी में है। यह फोर्स खनन स्थलों पर नियमित निगरानी करेगी ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। एसपी की इस कार्रवाई से न केवल पुलिस विभाग में अनुशासन की पुनर्स्थापना हुई है बल्कि स्थानीय लोगों में शासन के प्रति भरोसा भी मजबूत हुआ है।