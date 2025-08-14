अमरोहा पुलिस के स्वतंत्रता दिवस और त्योहारों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, पुलिस ने डॉग स्क्वॉड संग की सघन जांच

Amroha independence day festival security police dog squad checking: यूपी के अमरोहा जिले में स्वतंत्रता दिवस और आने वाले त्योहारों की सुरक्षा को लेकर पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस अधीक्षक (SP) अमित कुमार आनंद के निर्देश पर थाना गजरौला क्षेत्र में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी धनौरा अंजली कटारिया ने थाना गजरौला पुलिस बल के साथ मिलकर हर महत्वपूर्ण और भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर सुरक्षा स्थिति का बारीकी से निरीक्षण किया।