Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अमरोहा

अमरोहा पुलिस के स्वतंत्रता दिवस और त्योहारों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, पुलिस ने डॉग स्क्वॉड संग की सघन जांच

Amroha Independence Day 2025 News: अमरोहा जिले में स्वतंत्रता दिवस और आगामी त्योहारों की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने डॉग स्क्वॉड के साथ सघन जांच अभियान चलाया। रेलवे स्टेशन, बाजार और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पैदल गश्त कर संदिग्ध वस्तुओं की गहन जांच की गई।

अमरोहा

Mohd Danish

Aug 14, 2025

amroha independence day festival security police dog squad checking
अमरोहा पुलिस के स्वतंत्रता दिवस और त्योहारों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम | Image Source - Social Media

Amroha independence day festival security police dog squad checking: यूपी के अमरोहा जिले में स्वतंत्रता दिवस और आने वाले त्योहारों की सुरक्षा को लेकर पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस अधीक्षक (SP) अमित कुमार आनंद के निर्देश पर थाना गजरौला क्षेत्र में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी धनौरा अंजली कटारिया ने थाना गजरौला पुलिस बल के साथ मिलकर हर महत्वपूर्ण और भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर सुरक्षा स्थिति का बारीकी से निरीक्षण किया।

भीड़-भाड़ वाले इलाकों में पैदल गश्त

सुरक्षा जांच के दौरान पुलिस टीम ने थाना क्षेत्र के बाजार, मुख्य चौराहे और सार्वजनिक स्थलों पर पैदल गश्त की। रेलवे स्टेशन पर भी विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई। यात्रियों और स्थानीय लोगों की आवाजाही पर नजर रखते हुए पुलिस ने हर कोने की तलाशी ली, ताकि किसी भी प्रकार की सुरक्षा चूक न हो।

ये भी पढ़ें

UP Rain: यूपी में मानसून का रौद्र रूप! अगले 48 घंटे भारी बारिश, कई जिलों में बिजली का खतरा
मुरादाबाद
up rain monsoon orange yellow alert lightning forecast 48 hours

डॉग स्क्वॉड ने की संदिग्ध वस्तुओं की जांच

इस विशेष अभियान में डॉग स्क्वॉड की भी मदद ली गई। प्रशिक्षित कुत्तों ने रेलवे स्टेशन, बाजार और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में मौजूद संदिग्ध वस्तुओं की बारीकी से जांच की। यह कदम संभावित खतरे को समय रहते टालने के उद्देश्य से उठाया गया, ताकि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

जन सहयोग से होगी सुरक्षा मजबूत

पुलिस प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि, व्यक्ति या वस्तु की जानकारी तुरंत नजदीकी थाने को दें। इसके साथ ही आपात स्थिति में पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 का उपयोग करने की भी सलाह दी गई। पुलिस का कहना है कि जनता के सहयोग से ही त्योहारों और राष्ट्रीय पर्व पर शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखना संभव है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

14 Aug 2025 10:51 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / अमरोहा पुलिस के स्वतंत्रता दिवस और त्योहारों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, पुलिस ने डॉग स्क्वॉड संग की सघन जांच

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.