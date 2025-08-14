अमरोहा पुलिस के स्वतंत्रता दिवस और त्योहारों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, पुलिस ने डॉग स्क्वॉड संग की सघन जांच

Amroha independence day festival security police dog squad checking: यूपी के अमरोहा जिले में स्वतंत्रता दिवस और आने वाले त्योहारों की सुरक्षा को लेकर पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस अधीक्षक (SP) अमित कुमार आनंद के निर्देश पर थाना गजरौला क्षेत्र में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी धनौरा अंजली कटारिया ने थाना गजरौला पुलिस बल के साथ मिलकर हर महत्वपूर्ण और भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर सुरक्षा स्थिति का बारीकी से निरीक्षण किया।
सुरक्षा जांच के दौरान पुलिस टीम ने थाना क्षेत्र के बाजार, मुख्य चौराहे और सार्वजनिक स्थलों पर पैदल गश्त की। रेलवे स्टेशन पर भी विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई। यात्रियों और स्थानीय लोगों की आवाजाही पर नजर रखते हुए पुलिस ने हर कोने की तलाशी ली, ताकि किसी भी प्रकार की सुरक्षा चूक न हो।
इस विशेष अभियान में डॉग स्क्वॉड की भी मदद ली गई। प्रशिक्षित कुत्तों ने रेलवे स्टेशन, बाजार और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में मौजूद संदिग्ध वस्तुओं की बारीकी से जांच की। यह कदम संभावित खतरे को समय रहते टालने के उद्देश्य से उठाया गया, ताकि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
पुलिस प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि, व्यक्ति या वस्तु की जानकारी तुरंत नजदीकी थाने को दें। इसके साथ ही आपात स्थिति में पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 का उपयोग करने की भी सलाह दी गई। पुलिस का कहना है कि जनता के सहयोग से ही त्योहारों और राष्ट्रीय पर्व पर शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखना संभव है।