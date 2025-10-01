यूपी के इस जिले में 2.39 करोड़ से बनेंगे 13 नए बिजलीघर, क्षमतावृद्धि से मिलेगा लाभ

Amroha New Power Plants News: यूपी के अमरोहा जिले में 2.39 करोड़ रुपये की लागत से 13 नए बिजलीघरों का निर्माण किया जाएगा। विभाग ने बताया कि इस योजना के तहत अगले साल मार्च तक निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह कदम शहरी और ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति में सुधार लाने के उद्देश्य से उठाया गया है।