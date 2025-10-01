Patrika LogoSwitch to English

अमरोहा

यूपी के इस जिले में 2.39 करोड़ से बनेंगे 13 नए बिजलीघर, क्षमतावृद्धि से मिलेगा लाभ

Amroha News: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में 2.39 करोड़ रुपये की लागत से 13 नए बिजलीघर बनाए जाएंगे और 103 बिजलीघरों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। इस योजना से शहरी और ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति में सुधार होगा।

2 min read

अमरोहा

image

Mohd Danish

Oct 01, 2025

amroha new power plants 103 capacity upgrade 2025

यूपी के इस जिले में 2.39 करोड़ से बनेंगे 13 नए बिजलीघर | Image Source - Pinterest

Amroha New Power Plants News: यूपी के अमरोहा जिले में 2.39 करोड़ रुपये की लागत से 13 नए बिजलीघरों का निर्माण किया जाएगा। विभाग ने बताया कि इस योजना के तहत अगले साल मार्च तक निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह कदम शहरी और ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति में सुधार लाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

बिजलीघरों की क्षमतावृद्धि से मिलेगा लाभ

विभाग ने 103 बिजलीघरों की क्षमतावृद्धि का भी निर्णय लिया है। इन बिजलीघरों की क्षमता बढ़ाकर उपभोक्ताओं को गर्मी के सीजन में बार-बार होने वाली कटौती और लंबे पावरकट से निजात दिलाने की योजना है। इस कार्य में कुल 1.89 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

विभागीय बजट और टेंडर की प्रक्रिया

बिजलीघर निर्माण पर 49.96 लाख रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। विभाग ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नई ओवरहेड व अंडरग्राउंड लाइनें बिछाने और ट्रांसफार्मरों की क्षमतावृद्धि के लिए टेंडर जारी कर दिया है। इससे बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और स्थायित्व बढ़ाने की कवायद तेज हो जाएगी।

उपखंडों के अनुसार बिजलीघर निर्माण और बजट

अमरोहा उपखंड में 8 बिजलीघर (29.35 लाख रुपये), नौगावां सादात में 1 बिजलीघर (10.08 लाख रुपये), गजरौला में 1 बिजलीघर (1.90 लाख रुपये) और हसनपुर में 3 बिजलीघर (7.91 लाख रुपये) का निर्माण किया जाएगा। कुल 13 बिजलीघरों का निर्माण होगा।

उपखंडों के अनुसार क्षमतावृद्धि का वितरण

अमरोहा उपखंड में 42 बिजलीघर (80.15 लाख रुपये), नौगावां सादात में 5 बिजलीघर (14.35 लाख रुपये), गजरौला में 33 बिजलीघर (64.82 लाख रुपये) और हसनपुर में 23 बिजलीघर (29.96 लाख रुपये) की क्षमतावृद्धि की जाएगी। कुल 103 बिजलीघरों की क्षमता बढ़ाई जाएगी।

सभी निर्माण और क्षमतावृद्धि कार्य अगले साल गर्मी के सीजन से पहले पूरा होने का अनुमान है। अधीक्षण अभियंता संजय कुमार ने बताया कि इस योजना के पूरा होने से उपभोक्ताओं को लगातार और निर्बाध बिजली आपूर्ति का लाभ मिलेगा।

Published on:

01 Oct 2025 12:58 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / यूपी के इस जिले में 2.39 करोड़ से बनेंगे 13 नए बिजलीघर, क्षमतावृद्धि से मिलेगा लाभ

