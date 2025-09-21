Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अमरोहा

आस्था के सामने पुलिस के इंतजाम फेल, पितृ विसर्जन अमावस्या पर हाईवे व तिगरी मार्ग पर कई किलोमीटर लगा लंबा जाम

Amroha News: अमरोहा जिले के थाना गजरौला में पितृ विसर्जन अमावस्या पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे और तिगरी मार्ग पर घंटों लंबा जाम लग गया।

अमरोहा

Mohd Danish

Sep 21, 2025

amroha pitra visarjan highway traffic jam police fail
आस्था के सामने पुलिस के इंतजाम फेल | Image Source - 'FB'

Highway traffic jam in pitra visarjan in Amroha: यूपी के अमरोहा में पितृ विसर्जन अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ ने दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे और तिगरी मार्ग पर यातायात व्यवस्था को बेकाबू कर दिया। पुलिस के द्वारा किए गए इंतजाम और रूट डायवर्जन की योजना इस भीड़ को नियंत्रित करने में पूरी तरह असफल साबित हुई। रविवार की सुबह से ही नेशनल हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिससे लोग घंटों तक अपने वाहनों में फंसे रहे।

पितृ विसर्जन अमावस्या पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़

पितृ विसर्जन अमावस्या के मौके पर ब्रजघाट में तिगरी धाम में लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचते हैं। पुलिस ने इससे पहले कई दिनों से जाम रोकने और यातायात सुचारू करने की तैयारी की थी। नेशनल हाईवे पर रूट डायवर्जन की प्लानिंग भी की गई थी, लेकिन आस्था के सामने यह इंतजाम प्रभावहीन साबित हुए।

ये भी पढ़ें

राजा भैया की कुल संपत्ति कितनी? करोड़ों का सोना, अचल-चल संपत्ति और हथियारों का भंडार, पत्नी ने किया बड़ा खुलासा
प्रतापगढ़
raja bhaiya net worth property assets gold land controversy

जाम खुलवाने में पुलिस की मुश्किलें

जाम के कारण हालात पूरी तरह बेकाबू हो गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने ट्रैफिक वन-वे नीति अपनाते हुए मुरादाबाद से दिल्ली जा रहे वाहनों को हसनपुर की ओर डायवर्ट किया। हालांकि, इससे चौपला और आसपास के मार्गों पर भी चौतरफा जाम लग गया। घंटों तक वाहन रेंगते रहे और लोग वहीं खड़े होकर निकलने का इंतजार करते रहे।

गजरौला तिगरी मार्ग पर भी भारी जाम

सिर्फ नेशनल हाईवे ही नहीं, गजरौला तिगरी मार्ग पर भी भारी जाम देखने को मिला। यातायात पूरी तरह ठप हो गया और श्रद्धालु वहीं रुककर आगे बढ़ने की प्रतीक्षा करने लगे। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया, लेकिन इसके बाद भी वाहन धीरे-धीरे ही आगे बढ़ते नजर आए।

पुलिस का बयान और यातायात व्यवस्था

इस मामले में प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि भीड़ ज्यादा होने की वजह से यातायात सुचारु करने में दिक्कत आई थी। हालांकि बाद में पुलिस ने पूरी मेहनत के बाद हाईवे और तिगरी मार्ग पर यातायात सुचारू कर दिया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

21 Sept 2025 04:55 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / आस्था के सामने पुलिस के इंतजाम फेल, पितृ विसर्जन अमावस्या पर हाईवे व तिगरी मार्ग पर कई किलोमीटर लगा लंबा जाम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.