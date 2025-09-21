आस्था के सामने पुलिस के इंतजाम फेल, पितृ विसर्जन अमावस्या पर हाईवे व तिगरी मार्ग पर कई किलोमीटर लगा लंबा जाम

Highway traffic jam in pitra visarjan in Amroha: यूपी के अमरोहा में पितृ विसर्जन अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ ने दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे और तिगरी मार्ग पर यातायात व्यवस्था को बेकाबू कर दिया। पुलिस के द्वारा किए गए इंतजाम और रूट डायवर्जन की योजना इस भीड़ को नियंत्रित करने में पूरी तरह असफल साबित हुई। रविवार की सुबह से ही नेशनल हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिससे लोग घंटों तक अपने वाहनों में फंसे रहे।