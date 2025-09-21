आस्था के सामने पुलिस के इंतजाम फेल, पितृ विसर्जन अमावस्या पर हाईवे व तिगरी मार्ग पर कई किलोमीटर लगा लंबा जाम

Highway traffic jam in pitra visarjan in Amroha: यूपी के अमरोहा में पितृ विसर्जन अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ ने दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे और तिगरी मार्ग पर यातायात व्यवस्था को बेकाबू कर दिया। पुलिस के द्वारा किए गए इंतजाम और रूट डायवर्जन की योजना इस भीड़ को नियंत्रित करने में पूरी तरह असफल साबित हुई। रविवार की सुबह से ही नेशनल हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिससे लोग घंटों तक अपने वाहनों में फंसे रहे।
पितृ विसर्जन अमावस्या के मौके पर ब्रजघाट में तिगरी धाम में लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचते हैं। पुलिस ने इससे पहले कई दिनों से जाम रोकने और यातायात सुचारू करने की तैयारी की थी। नेशनल हाईवे पर रूट डायवर्जन की प्लानिंग भी की गई थी, लेकिन आस्था के सामने यह इंतजाम प्रभावहीन साबित हुए।
जाम के कारण हालात पूरी तरह बेकाबू हो गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने ट्रैफिक वन-वे नीति अपनाते हुए मुरादाबाद से दिल्ली जा रहे वाहनों को हसनपुर की ओर डायवर्ट किया। हालांकि, इससे चौपला और आसपास के मार्गों पर भी चौतरफा जाम लग गया। घंटों तक वाहन रेंगते रहे और लोग वहीं खड़े होकर निकलने का इंतजार करते रहे।
सिर्फ नेशनल हाईवे ही नहीं, गजरौला तिगरी मार्ग पर भी भारी जाम देखने को मिला। यातायात पूरी तरह ठप हो गया और श्रद्धालु वहीं रुककर आगे बढ़ने की प्रतीक्षा करने लगे। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया, लेकिन इसके बाद भी वाहन धीरे-धीरे ही आगे बढ़ते नजर आए।
इस मामले में प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि भीड़ ज्यादा होने की वजह से यातायात सुचारु करने में दिक्कत आई थी। हालांकि बाद में पुलिस ने पूरी मेहनत के बाद हाईवे और तिगरी मार्ग पर यातायात सुचारू कर दिया।