अमरोहा में ‘आई लव मोहम्मद’ विवाद को लेकर पुलिस अलर्ट, जुम्मे की नमाज से पहले फ्लैग मार्च, बढ़ाई सुरक्षा

Amroha News: अमरोहा में ‘आई लव मोहम्मद’ को लेकर पुलिस ने हाई अलर्ट जारी किया है। जुम्मे की नमाज से पहले शहर की सभी मस्जिदों और प्रमुख चौराहों पर फ्लैग मार्च और ड्रोन निगरानी के साथ सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।

अमरोहा

image

Mohd Danish

Oct 03, 2025

amroha police alert i love mohammed jumma namaz flag march

अमरोहा में ‘आई लव मोहम्मद’ विवाद को लेकर पुलिस अलर्ट | Image Source - 'FB' @spamroha

Amroha Police Alert: अमरोहा जिले में ‘आई लव मोहम्मद’ के मुद्दे को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। जुम्मे की नमाज से पहले जिले की सभी मस्जिदों, प्रमुख चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। यह अलर्ट बरेली और कानपुर में हुई पिछली घटनाओं के मद्देनजर बढ़ाया गया है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।

फ्लैग मार्च और ड्रोन निगरानी से बढ़ाई सुरक्षा

सुरक्षा व्यवस्था के तहत पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला, जिससे नागरिकों में सुरक्षा का विश्वास बढ़े और किसी भी संभावित खतरे पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। इसके साथ ही, पुलिस ने ड्रोन के माध्यम से आसमान से निगरानी शुरू कर दी है, जिससे संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा सके।

जुम्मे की नमाज से पहले पुलिस अलर्ट

जुम्मे की नमाज से काफी पहले ही पुलिस की गाड़ियां शहर की सभी मस्जिदों तक पहुंच गईं। अमरोहा की जामा मस्जिद, शफात पोता की शिया जामा मस्जिद सहित शहर के सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलिसकर्मी तैनात रहे। इस कदम से यह सुनिश्चित किया गया कि नमाज शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो।

अमरोहा

उत्तर प्रदेश

