अमरोहा में ‘आई लव मोहम्मद’ विवाद को लेकर पुलिस अलर्ट, जुम्मे की नमाज से पहले फ्लैग मार्च, बढ़ाई सुरक्षा

Amroha Police Alert: अमरोहा जिले में ‘आई लव मोहम्मद’ के मुद्दे को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। जुम्मे की नमाज से पहले जिले की सभी मस्जिदों, प्रमुख चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। यह अलर्ट बरेली और कानपुर में हुई पिछली घटनाओं के मद्देनजर बढ़ाया गया है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।