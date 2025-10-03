अमरोहा में ‘आई लव मोहम्मद’ विवाद को लेकर पुलिस अलर्ट, जुम्मे की नमाज से पहले फ्लैग मार्च, बढ़ाई सुरक्षा

अमरोहा में ‘आई लव मोहम्मद’ विवाद को लेकर पुलिस अलर्ट | Image Source - 'FB' @spamroha
Amroha Police Alert: अमरोहा जिले में ‘आई लव मोहम्मद’ के मुद्दे को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। जुम्मे की नमाज से पहले जिले की सभी मस्जिदों, प्रमुख चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। यह अलर्ट बरेली और कानपुर में हुई पिछली घटनाओं के मद्देनजर बढ़ाया गया है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।
सुरक्षा व्यवस्था के तहत पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला, जिससे नागरिकों में सुरक्षा का विश्वास बढ़े और किसी भी संभावित खतरे पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। इसके साथ ही, पुलिस ने ड्रोन के माध्यम से आसमान से निगरानी शुरू कर दी है, जिससे संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा सके।
जुम्मे की नमाज से काफी पहले ही पुलिस की गाड़ियां शहर की सभी मस्जिदों तक पहुंच गईं। अमरोहा की जामा मस्जिद, शफात पोता की शिया जामा मस्जिद सहित शहर के सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलिसकर्मी तैनात रहे। इस कदम से यह सुनिश्चित किया गया कि नमाज शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो।
